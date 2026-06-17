Google Pixel यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले! Android 17 अपडेट में मिले कई धांसू फीचर्स और प्राइवेसी अपग्रेड, जानें क्या है नया और क्यों है यह अपडेट खास

Android 17 New Featues: Google आधिकारिक तौर पर योग्य Pixel फोन के लिए Android 17 अपडेट का स्टेबल वर्शन जारी कर रहा है जिसमें नई क्षमताएं, AI अपग्रेड और बेहतर UI अनुभव शामिल हैं. इस साल, टेक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर रिलीज के मामले में तय समय से आगे चल रही है, जिससे यह अब तक के सबसे तेज Android रोलआउट में से एक बन गया है.

पहले अगली पीढ़ी का Android अपडेट नए Pixel फोन के लॉन्च के बाद ही आता था, लेकिन अब इसे तय समय से दो महीने पहले ही जारी किया जा रहा है. इसलिए अगर आपके पास Pixel डिवाइस है, तो जरूर देखें कि क्या आपका फोन इसके लिए एलिजिबल है और पता करें कि इसमें कौन-से नए फीचर आ रहे हैं.

Android 17 के फीचर्स और क्या नया है?

Android 17 में, अब आप किसी भी ऐप को एक छोटे फ्लोटिगं आइकन के तौर पर दिखा सकते हैं जो चैट हेड जैसा दिखता है. बबल्स को चालू करने के लिए, बस होम स्क्रीन पर ऐप आइकन को देर तक दबाएं (long-press करें) और नए ‘बबल’ ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद ऐप एक मूवेबल फ्लोटिगं बबल के तौर पर दिखाई देगा जो दूसरे ऐप्स के ऊपर बना रहेगा.

आप इस बबल को स्क्रीन पर कहीं भी खींच सकते हैं. टैबलेट या फोल्ड होने वाले फोन जैसे बड़ी स्क्रीन वाले डिवाइस के लिए, Android इन फ्लोटिंग ऐप्स को मैनेज करने में मदद करने के लिए नीचे-दाएं कोने में एक ‘बबल बार’ ला रहा है.

होम स्क्रीन पर ऐप के नाम छिपाना और दूसरे कस्टमाइजेशन अब आप होम स्क्रीन से ऐप के नाम छिपा सकते हैं, जिससे पेज साफ-सुथरा और ज्यादा व्यवस्थित दिखेगा. बस ‘वॉलपेपर और स्टाइल’ में जाएं, फिर ‘आइकन’ पर जाएं और ‘नाम’ पर टैप करें. वहां आपको “ऐप के नाम दिखाएं” (Show app names) का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप बंद (टॉगल ऑफ) कर सकते हैं.

इसके अलावा, Android 17 में कस्टमाइजेशन के और भी विकल्प मिलते हैं, जैसे कि ब्लर बैकग्राउंड और विजेट, वॉल्यूम पैनल और पावर-ऑफ मेन्यू के लिए ट्रांसलूसेंट इफेक्ट. इसमें मेन्यू का साइज बदलने और उन्हें ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाने के फीचर भी शामिल हैं.

प्राइवेसी फीचर्स: Android 17 में बेहतर प्राइवेसी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि एक सिस्टम कॉन्टैक्ट पिकर, जिससे आप चुन सकते हैं कि कौन से थर्ड-पार्टी ऐप्स आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं. यह परमिशन सेटिंग्स को आसान बनाकर, कुछ समय के लिए सटीक लोकेशन डेटा शेयर करने की सुविधा देकर और अनुमानित लोकेशन डेटा की सटीकता को बेहतर बनाकर लोकेशन प्राइवेसी को भी बेहतर बनाता है.

इन फीचर्स के अलावा, इस अपडेट में ‘स्क्रीन रिएक्शन्स’ भी शामिल है, जिससे यूजर्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान सीधे सेल्फ़ी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. Gemini Omni अब टेक्स्ट, इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके वीडियो बनाने और उन्हें एडिट करने की सुविधा भी देता है.

Android 17 अपडेट पाने वाले Pixel फोन

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9Pro XL, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a

पिक्सेल मॉडल के साथ-साथ, Android 17 जल्द ही Samsung, OnePlus, OPPO, Honor, Xiaomi और दूसरी कंपनियों के Android डिवाइस पर भी आएगा क्योंकि इन कंपनियों ने इसके बीटा वर्शन रोल आउट करना शुरू कर दिया है.