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83 की उम्र में भी जोश बरकरार! Defender Octa चलाते दिखे अमिताभ बच्चन, मात्र 4 सेकेंड में 100 की स्पीड, जानें कार की पूरी डिटेल

इस कार का रोड प्रेजेंस बेहतरीन होने के साथ ही इसका राइडिंग एक्सपीरिएंस भी काफी दमदार है. इस कार की कीमत 2.59 से 2.79 करोड़ रुपये है. चलिए जानते हैं इस कार की पूरी डिटेल के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 25, 2026 4:12:46 PM IST

83 की उम्र में भी जोश बरकरार! Defender Octa चलाते दिखे अमिताभ बच्चन, मात्र 4 सेकेंड में 100 की स्पीड, जानें कार की पूरी डिटेल


Amitabh Bacchan Driving Defender Car: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे Defender Octa कार चलाते नजर आ रहे हैं. वे 83 साल की उम्र में भी डिफेंडर जैसी बड़ी और पावरफुल कार ड्राइव कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि वे ड्राइव करने के दौरान हाथ हिलाकर हेलो कर रहे हैं. अमिताभ अपने बेटे अभिषेक बच्चन की कार चला रहे हैं. लैंजड रोवर Defender Octa एक दमरार एसयूवी कार है, जो मात्र 4 सेकेंड में ही 100 की रफ्तार पकड़डने की क्षमता रखती है.

इस कार का रोड प्रेजेंस बेहतरीन होने के साथ ही इसका राइडिंग एक्सपीरिएंस भी काफी दमदार है. इस कार की कीमत 2.59 से 2.79 करोड़ रुपये है. चलिए जानते हैं इस कार की पूरी डिटेल के बारे में. 

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Defender Octa के फीचर्स 

Defender Octa में आपको एक बेहतरीन प्रीमियम और लग्जरी केबपिन मिलता है. कार के अंदर सेमी-एनिलिन लेदरक की सीटें दी जाने के साथ ही इन बिल्ट मिनी फ्रिज भी दिया जाता है. इस कार में आपको 11.4-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 6D Dynamics suspension भी दिए जाते हैं. इस कार में आपको कई सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाते हैं साथ ही साथ एक दमदार लुक्स भी मिल जाता है. इस कार को आप ऑफ-रोडिंग के लिए भी ले सकते हैं. कार में आपको बल्की डिजाइन और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है. 

Defender Octa का इंजन और परफॉर्मेंस 

Defender Octa में आपको 4.4-liter twin-turbo V8 mild-hybrid इंजन मिल जाता है. यह कार 626 bhp की पावर देने के साथ ही साथ 750 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. यह दमदारक कार केवल 4 सेकेंड के अंदर ही 100 की स्पीड तक पहुंच जाती है. Defender Octa में आपको  250 km/h की टॉप स्पीड मिलती है. कार में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है. इस कार में आपको दमदार पाव मिलती है, जिसे आप शहर की सड़कों से पहाडों की उबड़-खाबड़ सड़कों पर भी चला सकते हैं.

Tags: Defender Octahome-hero-pos-1
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