Flying Car: जाम के झंझट से अब मिलेगी निजात, आ गई हवा में चलने वाली कार…फीचर्स जान उड़ जाएंगे आपके होश

Alef Flying Car: एलेफ लंबे समय से उड़ने वाली कार बनाने के मिशन पर काम कर रही है। कंपनी का पहला लक्ष्य मॉडल ज़ीरो अल्ट्रालाइट लॉन्च करना है। इसके बाद धीरे-धीरे अन्य मॉडल पेश किए जाएँगे और फिर मॉडल ए को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बाज़ार में उतारा जाएगा।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 30, 2025 18:19:31 IST

Alef Flying Car: दुनिया टेक्नॉलोजी के मामले में जिस तेजी के साथ आज के समय में तरक्की कर रही है, उस हिसाब से कुछ भी इंसान के लिए नामुमकिन नहीं है। अब इसी कड़ी में जो चीजें अभी तक सिर्फ फिल्मों में दिखाई देता था। वो अब असलियत में देखने को मिलेगा। असल में एक अमेरिकी कंपनी ने दुनिया की पहली फ्लाइंग कार तैयार कर ली है। कंपनी का नाम अलेफ (Alef) है। 

इस खबर के सामने आने के बाद से ही दुनिया भर में उत्सुकता और रोमांच का माहौल है। इस कार को लेकर लोगों का उत्साह इतना ज्यादा है कि कंपनी को पहले ही हजारों प्री-ऑर्डर मिल चुके हैं। जानकारों के मुताबिक अगर सब कुछ सही तरह से चला तो आने वाले समय में ये कार परिवहन व्यवस्था का चहरा पूरी तरह से बदल सकती है।

कंपनी की तैयारियों पर एक नजर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एलेफ लंबे समय से उड़ने वाली कार बनाने के मिशन पर काम कर रही है। कंपनी का पहला लक्ष्य मॉडल ज़ीरो अल्ट्रालाइट लॉन्च करना है। इसके बाद धीरे-धीरे अन्य मॉडल पेश किए जाएँगे और फिर मॉडल ए को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बाज़ार में उतारा जाएगा। कंपनी ने इस कार के परीक्षण के लिए सिलिकॉन वैली के दो प्रमुख हवाई अड्डों – हॉलिस्टर और हाफ मून बे – के साथ करार किया है। यहाँ वास्तविक उड़ानों के बीच इसका परीक्षण किया जाएगा ताकि इसकी सुरक्षा और क्षमता को परखा जा सके।

सड़क के अलावा, हवा में भी भरेगी उड़ान

कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, एलेफ सबसे पहले बाज़ार में अपनी एलेफ ‘मॉडल ए’ कार उतारने की योजना बना रही है। इस कार की खास बात यह है कि यह अल्ट्रालाइट श्रेणी में आती है, यानी इसे उड़ाने के लिए किसी विशेष कानूनी प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। जैसे कि इसे केवल दिन के समय ही उड़ाया जा सकेगा और इसे घनी आबादी वाले इलाकों में उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।

टेस्ला को देगी Alef टक्कर

इस कार के फीचर्स की बात करें तो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और आधुनिक बैटरी तकनीक से लेस है। इसके अलावा कार की ड्राइविंग रेंज 320 किलोमीटर (200 मील) और उड़ने की रेंज 177 किलोमीटर (110 मील) होगी। कंपनी का दावा है कि यह कार पारंपरिक इलेक्ट्रिक वाहनों, यहां तक कि टेस्ला से भी कम ऊर्जा खर्च करती है।

3,300 से अधिक प्री-ऑर्डर आए

कार के लॉन्च से पहले ही एलेफ को 3,300 से ज़्यादा प्री-ऑर्डर मिल चुके हैं। इससे आप इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इस उड़ने वाली कार की कीमत की बात करें, तो इसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख डॉलर यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपये होगी।

कंपनी की वेबसाइट पर सिर्फ़ 150 डॉलर (करीब 12,500 रुपये) का टोकन देकर इसे प्री-ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं, जो ग्राहक प्राथमिकता सूची में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं, उन्हें 1,500 डॉलर (करीब 1.25 लाख रुपये) देने होंगे।

