Zepto, Blinkit को टक्कर देने आया Amazon! अब 10 मिनट में फटाफट होगी डिलीवरी, जानिए कैसे

ऑनलाइन शॉपिंग का अनुभव अब और भी तेज हो गया है. Amazon Now नाम की 10 मिनट डिलीवरी सर्विस अब मुंबई में शुरू हो गई है. पहले यह सुविधा सिर्फ बेंगलुरु और दिल्ली में थी, लेकिन अब मुंबई के चुनिंदा इलाकों में भी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं.

Published By: Renu chouhan
Published: September 11, 2025 19:17:00 IST

ऑनलाइन शॉपिंग का अनुभव अब और भी तेज हो गया है. Amazon Now नाम की 10 मिनट डिलीवरी सर्विस अब मुंबई में शुरू हो गई है. पहले यह सुविधा सिर्फ बेंगलुरु और दिल्ली में थी, लेकिन अब मुंबई के चुनिंदा इलाकों में भी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं.

100 से ज्यादा माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर्स
Amazon ने मुंबई में 100 से अधिक छोटे-छोटे माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर्स खोले हैं. ये सेंटर हाई-टेक इन्वेंटरी सिस्टम से लैस हैं, जिससे सामान तुरंत ग्राहकों तक पहुँच सके. कंपनी का कहना है कि साल के आखिर तक और भी सैकड़ों सेंटर खोले जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग 10 मिनट की डिलीवरी का फायदा उठा सकें.

क्या-क्या मिल सकता है?
Amazon Now पर आपको रोजमर्रा की जरूरी चीजों से लेकर फेस्टिव आइटम्स तक सब मिल जाएगा. इसमें शामिल हैं-
* ग्रॉसरी और सब्जियां
* पर्सनल केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स
* बेबी और पेट प्रोडक्ट्स
* इलेक्ट्रॉनिक्स और छोटे गैजेट्स

कुछ प्रोडक्ट्स 10 मिनट में ही मिल जाते हैं. इसके अलावा 40,000+ प्रोडक्ट्स कुछ घंटों में, 10 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स उसी दिन और 40 लाख से अधिक अगले दिन तक डिलीवर हो जाते हैं.

प्राइम मेंबर्स को मिलेंगे फायदे
Amazon Prime मेंबर्स को इस सर्विस से सबसे ज्यादा फायदा होगा. उन्हें अनलिमिटेड फास्ट डिलीवरी मिलेगी. रिपोर्ट के अनुसार, Prime यूजर्स ने Amazon Now शुरू होने के बाद अपनी शॉपिंग तीन गुना बढ़ा दी है.

कैसे करता है काम?
Amazon के माइक्रो-सेंटर्स शहर के अलग-अलग इलाकों के पास ही बनाए गए हैं. यहां से ऑर्डर जल्दी से जल्दी पैक होता है और सीधे ग्राहक तक पहुँचता है. जब भी आप Amazon ऐप पर खरीदारी करें, तो “10 mins” आइकन देखकर आसानी से पता कर सकते हैं कि वह प्रोडक्ट आपके लिए 10 मिनट में डिलीवर होगा या नहीं.

