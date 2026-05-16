Amazon की सबसे बड़ी Summer Sale का आज होगा THE END, स्मार्टफोन से लेकर AC तक इन प्रोडक्ट्स पर मिल रही जबरदस्त डील

Amazon Great Summer Sale 2026: ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon India की ग्रेट समर सेल अब 16 मई को यानी आज समाप्त होने जा रही है. कंपनी ने खुद इस सेल के खत्म होने की जानकारी शेयर की है. ऐसे में कस्टमरों के पास डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए अब बहुत कम समय बचा है. इस सेल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज और स्मार्ट डिवाइसेज पर शानदार डील्स देखने को मिल रही हैं.

समर सेल के दौरान कई फेमस स्मार्टफोन ब्रांड्स पर कीमतों में कटौती की गई है. इसमें Samsung, Redmi, Realme और Vivo जैसे ब्रांड्स के हैंडसेट शामिल हैं. मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम स्मार्टफोन तक पर ऑफर दिए जा रहे हैं, जिससे कस्टमर अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से ऑप्शन चुन सकते हैं.

Samsung Galaxy S25 Ultra की कीमत में बदलाव

सेल की शुरुआत में Samsung Galaxy S25 Ultra को 1 लाख रुपये से कम कीमत में उपलब्ध कराया गया था, जिसने कस्टमरों का खास ध्यान खींचा. हालांकि अब इसकी कीमत में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है. इसके बावजूद कई अन्य फ्लैगशिप और मिड-रेंज स्मार्टफोन अभी भी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं.

AC और होम अप्लायंसेज पर भी ऑफर्स

गर्मी के मौसम को देखते हुए एयर कंडीशनर पर भी शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं. सेल में विंडो और स्प्लिट AC दोनों कैटेगरी के कई ऑप्शन मौजूद हैं. अलग-अलग क्षमता और फीचर्स वाले मॉडल्स पर कीमतों में कटौती की गई है, जिससे कस्टमर कम कीमत में अपनी जरूरत का AC खरीद सकते हैं.

स्मार्ट टीवी खरीदने का भी अच्छा मौका

अगर आप नया स्मार्ट टीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये सेल अच्छा मौका साबित हो सकती है. Haier, Samsung और Sony जैसे ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी पर भारी छूट दी जा रही है. कुछ मॉडल्स पर कस्टमरों को 40 प्रतिशत तक की बचत का मौका मिल रहा है.

बैंक ऑफर्स से बढ़ सकती है बचत

सेल के दौरान बैंक ऑफर्स का भी फायदा मिल रहा है. HDFC Bank के कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. ऐसे में बैंक ऑफर और प्रोडक्ट डिस्काउंट को मिलाकर कुल बचत और भी ज्यादा हो सकती है.

ग्रेट समर सेल खत्म होने में अब बहुत कम समय बचा है. ऐसे में जो ग्राहक लंबे समय से स्मार्टफोन, AC, स्मार्ट टीवी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना बना रहे थे, उनके लिए ये ऑफर्स का फायदा उठाने का अंतिम मौका हो सकता है.