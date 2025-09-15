Amazon ने किया ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का ऐलान, स्मार्टफोन्स और टीवी पर 40% तक की छूट
त्योहारों के मौसम की शुरुआत के साथ ही Amazon ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है. कंपनी ने घोषणा की है कि Amazon Great Indian Festival Sale 2025 की शुरुआत 23 सितंबर से होगी.

By: Renu chouhan | Published: September 15, 2025 6:39:55 AM IST

त्योहारों के मौसम की शुरुआत के साथ ही Amazon ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है. कंपनी ने घोषणा की है कि Amazon Great Indian Festival Sale 2025 की शुरुआत 23 सितंबर से होगी. लेकिन सबसे खास बात यह है कि Amazon ने ग्राहकों के लिए 13 सितंबर से ही Early Deals शुरू कर दी हैं. इसका मतलब है कि ग्राहक अभी से स्मार्टफोन्स, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट का फायदा उठा सकते हैं.

इस बार की सेल क्यों खास है
Amazon का कहना है कि इस बार की फेस्टिवल सेल अब तक की सबसे बड़ी होगी. इसमें 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर अब तक की सबसे कम कीमतें दी जाएंगी. कंपनी पहली बार ग्राहकों को AI-पावर्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस भी उपलब्ध करा रही है, जिससे शॉपिंग और आसान हो जाएगी. इसके अलावा Amazon Prime Members को 24 घंटे पहले सभी ऑफर्स का एक्सेस मिलेगा. साथ ही, उनके लिए खास Prime Dhamaka Offer भी लाया गया है.

स्मार्टफोन्स पर धमाकेदार ऑफर्स
स्मार्टफोन प्रेमियों के लिए इस बार की सेल काफी खास होगी. Amazon ने पहले ही बता दिया है कि Samsung, Apple और OnePlus जैसे ब्रांड्स के नए स्मार्टफोन्स पर 40% तक की छूट दी जाएगी. इसी के साथ OnePlus Nord CE 4 को मात्र ₹18,499 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है. इस फोन में 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5500mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग का फीचर है. इसके अलावा iQOO Z10 Lite 5G को केवल ₹10,998 में खरीदा जा सकता है, जिसमें 6000mAh बैटरी, 6.74-इंच डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है.

स्मार्ट टीवी पर भारी छूट
टीवी खरीदने वालों के लिए भी यह मौका बेहद खास है. Amazon ने घोषणा की है कि इस बार QLED, Mini LED और OLED 4K स्मार्ट टीवी पर अब तक की सबसे कम कीमतें मिलेंगी. ग्राहक इन पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक दोनों का फायदा ले पाएंगे. कैशबैक ₹20,000 तक और बैंक डिस्काउंट ₹10,000 तक दिया जाएगा. इतना ही नहीं, ग्राहकों को नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर भी मिलेंगे. यानी आप पुराने टीवी को एक्सचेंज करके नए स्मार्ट टीवी पर और भी ज्यादा बचत कर सकते हैं.

AI-Enabled PCs पर ऑफर
स्मार्टफोन्स और टीवी के अलावा Amazon ने इस बार AI-Enabled PCs पर भी आकर्षक ऑफर पेश किया है. इन प्रोडक्ट्स पर ग्राहकों को ₹10,000 तक का बैंक डिस्काउंट मिलेगा.

Amazon Prime Members के लिए फायदे
Prime Members को हमेशा की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. उन्हें बाकी ग्राहकों से 24 घंटे पहले ही सभी डील्स तक पहुंच मिल जाएगी. इसके अलावा उनके लिए स्पेशल Prime Dhamaka Offer भी है, जिसमें और भी ज्यादा छूट और एक्सक्लूसिव ऑफर्स दिए जाएंगे.

