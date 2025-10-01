Amazon Sale 2025: Sony, JBL, Bose स्पीकर और साउंडबार पर भारी डिस्काउंट, सिर्फ आज मिल रहे बेस्ट ऑफर

भारत में त्योहारों के सीजन के चलते Amazon Great Indian Festival 2025 लाइव हो गया है. इस सेल में Sony, JBL, Marshall और Bose जैसे ब्रांड्स के प्रीमियम ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप अपने होम थिएटर सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं या पोर्टेबल ऑडियो डिवाइस खरीदना चाहते हैं, तो यह समय बहुत सही है.

Sony HT-A3000 A Series Soundbar

Sony का HT-A3000 साउंडबार आपको 360 Spatial Sound Mapping और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ 7.1.2 चैनल तक का इमर्सिव साउंड देता है. इसके डुअल सबवूफर्स से गहरी बेस सुनाई देती है और Sound Field Optimisation आपके कमरे की आवाज़ के अनुसार साउंड एडजस्ट करता है. Bravia Acoustic Centre Sync फीचर डायलॉग को स्क्रीन विजुअल्स के साथ मैच करता है. आप इसे रियर स्पीकर्स या एक्सटर्नल सबवूफर के साथ एक्सपैंड कर सकते हैं. कीमत: ₹54,990.

JBL Cinema SB510 Dolby Audio Soundbar

अगर आप बजट-फ्रेंडली विकल्प चाहते हैं तो JBL Cinema SB510 सही है. इसमें बिल्ट-इन सबवूफर है, Dolby Audio सपोर्ट के साथ वॉइस क्लैरिटी बेहतर होती है. ब्लूटूथ के जरिए वायरलेस स्ट्रीमिंग और HDMI ARC के जरिए सेटअप आसान है. कीमत: ₹8,999 (पहले ₹18,999).

Sony ULT Field 1 Portable Bluetooth Speaker

Sony का ULT Field 1 स्पीकर छोटा लेकिन पावरफुल है. IP67 रेटिंग के साथ यह वॉटर, डस्ट और रस्ट रेसिस्टेंट है. 12 घंटे की बैटरी लाइफ, मल्टी-वे स्ट्रैप और बिल्ट-इन माइक्रोफोन के साथ पोर्टेबल है. Sony Music Centre ऐप के जरिए साउंड कस्टमाइज़ किया जा सकता है. कीमत: ₹7,990 (पहले ₹16,990).

Marshall Emberton II Portable Speaker

Marshall Emberton II में एक बार चार्ज करने पर 30 घंटे का प्लेबैक मिलता है. यह 50% रीसाइक्ल्ड मैटेरियल से बना है और 360-डिग्री साउंड आउटपुट देता है. IP67 रेटिंग इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह उपयोगी बनाती है. कीमत: ₹12,999.

Bose Soundbars

Bose साउंडबार्स क्लियर और बैलेंस्ड ऑडियो के लिए जाने जाते हैं. इस सेल में कुछ मॉडल्स पर 74% तक की छूट मिल रही है. ADAPTiQ ऑडियो कैलिब्रेशन फीचर आपके कमरे की अकूस्टिक्स के अनुसार साउंड सेट करता है.