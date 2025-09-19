छंटनी के दौर में Amazon ने दी कर्मचारियों को Good News! फुल टाइम कर्मचारियों को मिलेंगे ₹141215 ज्यादा

Amazon ने अपने वेयरहाउस और डिलीवरी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सैलरी और बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए $1 बिलियन (करीब 8,300 करोड़ रुपये) का निवेश करने की घोषणा की है. यह कदम कर्मचारियों की बेहतर जिंदगी और काम के माहौल को सुधारने के लिए उठाया गया है.

Amazon के इस फैसले के बाद, वेयरहाउस और ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ की औसत वेतन अब $23 प्रति घंटे से ज्यादा हो जाएगी. इसके साथ ही, बेनिफिट्स मिलाकर कुल पैकेज $30 प्रति घंटे से ऊपर होगा. फुल-टाइम कर्मचारियों को इस सैलरी बढ़ोतरी का मतलब होगा कि उन्हें हर साल लगभग $1,600 (करीब 1.3 लाख रुपये) ज्यादा मिलेगा. लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को प्रति घंटे $1.10 से $1.90 तक की बढ़ोतरी दी जाएगी.

कंपनी का कहना है कि ये वृद्धि पिछले कई वर्षों की निरंतर प्रगति का हिस्सा है. जो कर्मचारी तीन साल से ज्यादा कंपनी के साथ हैं, उन्होंने पहले ही अपनी सैलरी में करीब 35% की बढ़ोतरी देखी है.

स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार

सिर्फ सैलरी बढ़ाना ही नहीं, Amazon ने स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर किया है. अब एंट्री-लेवल स्वास्थ्य योजना की कीमत केवल $5 प्रति सप्ताह होगी, जबकि डॉक्टर के विजिट पर भी सिर्फ $5 कॉ-पे देना होगा. यह पिछले कॉस्ट की तुलना में 34% कम है और कॉ-पे फीस में 87% की भारी कटौती है. इसके अलावा, कर्मचारियों को नौकरी के पहले दिन से ही स्वास्थ्य कवरेज मिलेगी, जिससे उन्हें तुरंत फायदा होगा.

अतिरिक्त बेनिफिट्स भी बढ़ाए गए

Amazon ने शिक्षा और रिटायरमेंट जैसे अन्य बेनिफिट्स को भी बढ़ाया है. कंपनी अपने कर्मचारियों को 475 एजुकेशन पार्टनर्स के माध्यम से 100% मुफ्त ट्यूशन का मौका देती है. इसके साथ ही, 401(k) रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान के तहत कंपनी मैचिंग भी प्रदान करती है. कर्मचारियों को फलेक्सिबल छुट्टियां, पेड पैरेंटल लीव और 24/7 मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. Amazon के वर्ल्डवाइड ऑपरेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उदित मदान के अनुसार, कंपनी लगातार कर्मचारियों की जरूरतों को सुन रही है और बेहतरीन काम करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा, “छोटे बदलावों से लेकर बड़े अपडेट तक, हम हर समय सुधार के लिए काम कर रहे हैं.”

संघीय न्यूनतम मजदूरी से तुलना

अगर इसे संघीय न्यूनतम मजदूरी के साथ देखा जाए, जो पिछले दस सालों से $7.25 प्रति घंटे पर स्थिर है, तो Amazon की यह सैलरी बढ़ोतरी काफी बड़ी लगती है. कई शहरों और कस्बों में Amazon उन कम ही कंपनियों में से एक है जो औसत से कहीं ज्यादा वेतन देती हैं.

कर्मचारियों के प्रदर्शन और हड़तालें

हालांकि, पिछले कुछ समय में Amazon को कर्मचारियों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा है. 2024 में अमेरिका के सात फैक्ट्री लोकेशनों पर कर्मचारियों ने छुट्टियों के सीजन में हड़ताल की थी, जिसमें बेहतर व्यवहार और निष्पक्ष कॉन्ट्रैक्ट की मांग की गई थी. Amazon का यह नया $1 बिलियन का निवेश इस बात का संकेत है कि कंपनी न सिर्फ एक बड़े नियोक्ता के रूप में अपनी जगह मजबूत करना चाहती है, बल्कि अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर मानक भी स्थापित करना चाहती है.