Amazon का कस्टमर्स को दिवाली ऑफर, फोन से लेकर TV और बाइक पर मिल रहा है भारी भरकम ऑफर

Amazon Diwali Sale 2025: त्योहारों के मौसम को देखते हुए, अमेजन ने दिवाली के मौके पर अपनी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में नए ऑफर्स जोड़ रहा है. इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 22 सितंबर से शुरू हुई इस सेल में स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी, घरेलू उपकरणों और अन्य उत्पादों पर छूट मिलेगी. कंपनी के अनुसार, इस सेल और ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को 1,00,000 से ज़्यादा उत्पादों तक पहुंच मिलेगी.

खास बात यह है कि इसमें 30,000 से ज़्यादा नए लॉन्च शामिल हैं. सैमसंग, ऐप्पल, इंटेल और टाइटन जैसे ब्रांड्स के लेटेस्ट उत्पाद इस सेल का हिस्सा हैं. सेल में कुछ खास डील्स भी उपलब्ध हैं, आइए उन पर एक नज़र डालते हैं.

स्मार्टफोन पर मिल रही बेहतरीन डील

अगर आप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस सेल में कई शानदार डील्स मिल रही हैं. सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा शानदार डील के चलते आधी कीमत पर उपलब्ध है. यह फ़ोन 73,999 रुपये में उपलब्ध है, साथ ही बैंक डिस्काउंट भी. गैलेक्सी A55 5G 23,999 रुपये में उपलब्ध है.

इसके अलावा, iPhone लवर्स के लिए भी शानदार डील्स हैं. iPhone 15 47,999 रुपये में उपलब्ध है. OnePlus 13R 36,999 रुपये में उपलब्ध होगा. हाल ही में लॉन्च हुआ OnePlus Nord 5 30,249 रुपये में खरीदा जा सकता है.

iQOO Neo 10 5G 29,999 रुपये में उपलब्ध है. यह कीमत 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वैरिएंट के लिए है. iQOO Z10R को डिस्काउंट के बाद 17,499 रुपये में खरीदा जा सकता है.

सस्ते दामों में खरीदें स्मार्ट टीवी

सेल में स्मार्ट टीवी भी कम दामों पर मिल रहे हैं. इसमें Xiaomi का 55 इंच का स्मार्ट टीवी 32,999 रुपये में उपलब्ध होगा. यह ऑफर FX Pro QLED Ultra HD TV पर भी लागू है. ब्रांड का 43 इंच का स्मार्ट टीवी 24,999 रुपये में उपलब्ध होगा. इस सेल में किचन और होम अप्लायंसेज के साथ-साथ बाइक्स पर भी छूट मिल रही है.

स्कूटर और बाइक पर डिस्काउंट

Amazon Sale में Ather Rizta S इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी ऑफर मिल रहा है. इसे आप 1,04,999 रुपये में खरीद सकते हैं. ये कीमत एक्स-शोरूम दिल्ली की है. वहीं Hero Xtreme 125R ABS बाइक पर भी ऑफर है. इसे आप 86,755 रुपये की एक्स शोरूम की कीमत पर खरीद सकते हैं.

