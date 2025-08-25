Home > टेक - ऑटो > तेज इंटरनेट का नया झटका, इस कंपनी के Wi-Fi कनेक्शन पर ₹1000 तक का डिस्काउंट

Airtel Wifi Offer: आज के समय में घर या ऑफिस में तेज इंटरनेट के बिना काम करना मुश्किल हो गया है। इसके लिए Airtel ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है आइए समझतें हैं इस ऑफर के बारे में

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 25, 2025 11:46:14 IST

Airtel Wifi Offer: आज के समय में घर या ऑफिस में तेज इंटरनेट के बिना काम करना मुश्किल हो गया है। इसके लिए Airtel ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत नए Wi-Fi कनेक्शन पर कुल ₹1000 की छूट दी जा रही है। यह ऑफर Amazon के साथ साझेदारी में उपलब्ध है। आप को बता दें कि ₹1000 का यह डिस्काउंट एक साथ नहीं मिलेगा, बल्कि 10 अलग-अलग ₹100 के वाउचर के रूप में मिलेगा। इसका मतलब है कि हर महीने आप अपने बिल में ₹100 की छूट का फायदा उठा सकते हैं। यह ऑफर Airtel के विभिन्न प्लान्स जैसे ₹599/₹699, ₹899, ₹1199, ₹1599 और ₹3999 पर लागू होता है। इन वाउचर्स का इस्तेमाल केवल पहले 10 महीनों के लिए किया जा सकता है। यानी कुल 10 महीने तक हर महीने आपको ₹100 की छूट मिलेगी। ध्यान रखें कि वाउचर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते और केवल अपने कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस तरह से यह ऑफर ग्राहकों के लिए लंबे समय तक लाभकारी साबित होगा और उन्हें अपने घर या ऑफिस में हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा लेने का मौका देगा।

कैसे करें बुकिंग और इंस्टॉलेशन

Airtel Wi-Fi का नया कनेक्शन बुक करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप Amazon प्लेटफॉर्म या Airtel की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया Wi-Fi कनेक्शन बुक कर सकते हैं। इसके लिए केवल ₹99 का बुकिंग चार्ज देना होता है, जो इंस्टॉलेशन के समय एडजस्ट कर दिया जाएगा। बुकिंग करने के 24 घंटे के भीतर Airtel का एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क करता है और इंस्टॉलेशन की पूरी प्रक्रिया बताता है।इसके अलावा, अगर आप चाहें तो ₹2500 का एकमुश्त भुगतान करके राउटर और फ्री इंस्टॉलेशन का लाभ भी ले सकते हैं। यह एक बार का भुगतान है और इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन या राउटर के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा।

 Airtel के प्लान्स और अतिरिक्त सुविधाएं

Airtel पूरे भारत में AirFiber और Fiber सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी लगातार अपने नेटवर्क को अधिकतम इलाकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है ताकि हर ग्राहक हाई-स्पीड इंटरनेट का लाभ उठा सके। इसके प्लान्स में केवल इंटरनेट ही नहीं, बल्कि OTT सब्सक्रिप्शन, IPTV सर्विस और अन्य विशेष सुविधाएं भी शामिल हैं। इससे ग्राहक अपने मनोरंजन और काम दोनों जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। Airtel के पास कई अलग-अलग प्लान्स उपलब्ध हैं, जो ग्राहक की जरूरत और बजट के अनुसार चुने जा सकते हैं। नया कनेक्शन बुक करना अब और भी आसान हो गया है क्योंकि आप इसे Amazon, Airtel की वेबसाइट या Airtel Thanks ऐप के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा, ऑफर का फायदा उठाने पर 10 महीने तक हर महीने बिल में डिस्काउंट भी मिलेगा। इस तरह से Airtel के नए Wi-Fi ऑफर से ग्राहक केवल तेज इंटरनेट ही नहीं, बल्कि पैसे की बचत और अतिरिक्त सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

