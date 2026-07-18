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Airtel यूजर्स सावधान! Unlimited 5G डेटा होने के बावजूद Hotspot पर नहीं चलेगा इंटरनेट?

Airtel Hotspot Rule: हाल ही में कई यूजर्स ने शिकायत की है कि मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए कनेक्शन शेयर करने पर उन्हें अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं मिल पा रहा है. इस अनकहे नियम के बारे में कुछ समय से ऑनलाइन चर्चा हो रही थी और इंटरनेट पर एयरटेल की शर्तों और नियमों के स्क्रीनशॉट भी घूम रहे थे.

By: Anshika thakur | Published: July 18, 2026 8:03:05 PM IST

Airtel Hotspot Rule
Airtel Hotspot Rule


Airtel Hotspot Rule: एयरटेल का अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर सबसे पहले 2023 में भारत में लॉन्च किया गया था. हाल ही में कई यूजर्स ने शिकायत की है कि मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए कनेक्शन शेयर करने पर उन्हें अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं मिल पा रहा है. इस अनकहे नियम के बारे में कुछ समय से ऑनलाइन चर्चा हो रही थी और इंटरनेट पर एयरटेल की शर्तों और नियमों के स्क्रीनशॉट भी घूम रहे थे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल की वेबसाइट पर ऐसी कोई शर्त या नियम मौजूद नहीं है. इसके अलावा इस रिपोर्ट को लिखते समय, एयरटेल के नियम और शर्तों वाले पेज पर ऐसी किसी शर्त का कोई जिक्र नहीं है.

मोबाइल हॉटस्पॉट से Airtel का अनलिमिटेड 5G डेटा की जानिए पूरी जानकारी

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कई रिपोर्ट्स (The Tech Outlook के ज़रिए) के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद नियम और शर्तों वाले पेज में कहा गया है कि ग्राहक मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए अनलिमिटेड 5G डेटा शेयर नहीं कर सकते. इसके अलावा एक संबंधित स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर सिर्फ पर्सनल और नॉन-कमर्शियल इस्तेमाल के लिए है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Airtel की वेबसाइट पर ऐसी कोई शर्त या नियम मौजूद नहीं है.

पिछले नवंबर में एयरटेल ने घोषणा की कि उसने अपने मौजूदा 5G ग्राहकों को नॉन-स्टैंडअलोन (NSA) + स्टैंडअलोन (SA) मॉडल पर काम करने वाले डुअल-मोड 5G नेटवर्क पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है. कंपनी ने कहा कि यह भारत में 5G एडवांस्ड नेटवर्क को अपनाने की दिशा में एक कदम था.

इस बीच कंपनी ने चुपचाप भारत में अपने एंट्री-लेवल पोस्टपेड प्लान में से एक को हटा दिया है. कंपनी की वेबसाइट पर अभी ₹449 वाला पोस्टपेड प्लान एंट्री-लेवल ऑप्शन के तौर पर दिख रहा है, जबकि ₹549 वाला प्लान हटा दिया गया है. यह प्लान न तो एयरटेल की वेबसाइट पर और न ही एयरटेल थैंक्स ऐप पर दिख रहा है. इसलिए अब यूजर्स एंट्री-लेवल ₹449 पोस्टपेड प्लान और ₹699 फैमिली प्लान में से चुन सकते हैं. एयरटेल के दूसरे पोस्टपेड प्लान में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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