Home > टेक - ऑटो > Airtel का नया अलर्ट! अगर नहीं किया re-KYC तो बंद हो जाएगा आपका नंबर, जानिए घर बैठे कैसे करें पूरा प्रोसेस

Airtel का नया अलर्ट! अगर नहीं किया re-KYC तो बंद हो जाएगा आपका नंबर, जानिए घर बैठे कैसे करें पूरा प्रोसेस

सभी ग्राहकों को अपने मोबाइल नंबर की re-KYC (दोबारा पहचान सत्यापन) पूरी करनी जरूरी है. अगर कोई ग्राहक ऐसा नहीं करता है, तो उसका मोबाइल नंबर अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है.

By: Renu chouhan | Published: October 15, 2025 9:13:27 AM IST

Airtel का नया अलर्ट! अगर नहीं किया re-KYC तो बंद हो जाएगा आपका नंबर, जानिए घर बैठे कैसे करें पूरा प्रोसेस

अगर आप Airtel सिम यूजर हैं, तो हाल ही में आपको फोन पर एक re-KYC का नोटिफिकेशन मिला होगा. यह नोटिफिकेशन सरकारी नियमों के तहत जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि सभी ग्राहकों को अपने मोबाइल नंबर की re-KYC (दोबारा पहचान सत्यापन) पूरी करनी जरूरी है. अगर कोई ग्राहक ऐसा नहीं करता है, तो उसका मोबाइल नंबर अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है.

क्यों जरूरी है Airtel का re-KYC?
भारत सरकार ने मोबाइल सिम की सुरक्षा और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए KYC (Know Your Customer) को अनिवार्य किया है. Airtel अब अपने पुराने ग्राहकों की जानकारी को दोबारा अपडेट कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिम का इस्तेमाल सही व्यक्ति कर रहा है. इसलिए, हर यूजर को अपना re-KYC प्रोसेस पूरा करना जरूरी है.

Airtel re-KYC के दो तरीके
1. Airtel स्टोर जाकर KYC करना – इसके लिए आपको अपने साथ ऑरिजिनल आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड) लेकर जाना होगा.
2. ऑनलाइन पोर्टल या My Airtel ऐप से KYC पूरा करना – यह तरीका सबसे आसान है क्योंकि आप इसे घर बैठे पूरा कर सकते हैं.

My Airtel App से घर बैठे re-KYC कैसे करें?
अगर आप ऑनलाइन आधार के जरिए KYC करना चाहते हैं, तो आपको दो OTP (वन टाइम पासवर्ड) की जरूरत पड़ेगी — एक उस मोबाइल नंबर पर आएगा जिसके लिए KYC करनी है, और दूसरा उस नंबर पर जो आपके Aadhaar कार्ड से लिंक है. Airtel की ओर से जो re-KYC का मैसेज आता है, उसमें एक लिंक दिया होता है. उसी लिंक पर क्लिक करके आप अपना KYC कर सकते हैं. अगर लिंक नहीं मिला है, तो आप Play Store से My Airtel App डाउनलोड करें और खुद को रजिस्टर करें.

ऐप में फॉलो करने वाले आसान स्टेप्स
1. ऐप खोलने के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाएं. यह ऊपर बाईं ओर तीन लाइन (☰) वाले मेनू से मिलेगा.
2. वहां पर जाएं और ‘Facing Issues? Chat with Us’ पर क्लिक करें.
3. चैटबॉट में ‘More’ पर टैप करें और फिर ‘Know Re-Verification Status’ ऑप्शन चुनें.
4. अब अपना मोबाइल नंबर चुनें और KYC प्रोसेस शुरू करें.
5. मोबाइल नंबर डालने के बाद, आए हुए OTP को दर्ज करें.
6. इसके बाद अपना आधार नंबर और आधार OTP भरें.
7. फिर एक साफ बैकग्राउंड में अपनी फोटो और छोटा वीडियो अपलोड करें, जिसमें चेहरा साफ दिखे और ढका हुआ न हो.

Airtel का नया AI सर्विस इनोवेशन- Airtel-Skylark
इस बीच, Airtel ने एक बड़ा तकनीकी कदम भी उठाया है. कंपनी ने Swift Navigation के साथ मिलकर एक नया AI और मशीन लर्निंग (ML) आधारित क्लाउड सर्विस “Airtel-Skylark” लॉन्च किया है. यह सिस्टम पारंपरिक GNSS (Global Navigation Satellite System) से 100 गुना ज्यादा सटीक लोकेशन ट्रैकिंग प्रदान करता है. इसका इस्तेमाल आने वाले समय में स्मार्ट डिवाइसेज और नेविगेशन सिस्टम को और बेहतर बनाएगा.

Tags: Airtelairtel kyckyc onlinemy airtel app
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
Airtel का नया अलर्ट! अगर नहीं किया re-KYC तो बंद हो जाएगा आपका नंबर, जानिए घर बैठे कैसे करें पूरा प्रोसेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Airtel का नया अलर्ट! अगर नहीं किया re-KYC तो बंद हो जाएगा आपका नंबर, जानिए घर बैठे कैसे करें पूरा प्रोसेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Airtel का नया अलर्ट! अगर नहीं किया re-KYC तो बंद हो जाएगा आपका नंबर, जानिए घर बैठे कैसे करें पूरा प्रोसेस
Airtel का नया अलर्ट! अगर नहीं किया re-KYC तो बंद हो जाएगा आपका नंबर, जानिए घर बैठे कैसे करें पूरा प्रोसेस
Airtel का नया अलर्ट! अगर नहीं किया re-KYC तो बंद हो जाएगा आपका नंबर, जानिए घर बैठे कैसे करें पूरा प्रोसेस
Airtel का नया अलर्ट! अगर नहीं किया re-KYC तो बंद हो जाएगा आपका नंबर, जानिए घर बैठे कैसे करें पूरा प्रोसेस