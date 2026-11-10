Airtel का Buy 1 Get 1 Free ऑफर, लेने से पहले जान लें इसके फायदे

Airtel 1+1 Recharge Free Offer: मोबाइल फोन रिचार्ज के बढ़े हुए दाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं. अगर आप एयरटेल के य़ूजर हैं तो हम आपके लिए फायदे की जानकारी लेकर आए हैं. भारती एयरटेल एक रिचार्ज खरीदने पर एक रिचार्ज मुफ्त दे रहा है. इसका मतलब यह है कि अगर आप 12 महीने का रिचार्ज कराते हैं तो एक महीने मुफ्त मिलेगा. यानी 12 महीने का रिचार्ज कराओ और 13वां महीना मुफ्त पाओ.

मिली जानकारी के मुताबिक, भारती एयरटेल के 349 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोज़ाना 2GB डेटा और रोज़ 100 SMS मिलते हैं. इस प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है. अब देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर पेश किया है. इस ऑफर के तहत जो यूज़र चुनिंदा प्लान से रिचार्ज करेंगे उन्हें कंपनी की तरफ से एक रिचार्ज मुफ्त मिलेगा. इनमें से कुछ प्लान ऑनलाइन सामने आए हैं, लेकिन ये कंपनी के कोई नए ऑफर नहीं हैं.

एयरटेल का मुफ्त रिचार्ज देना दिलचस्प है, क्योंकि इससे कंपनी के ‘एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र’ (ARPU) पर सीधा असर पड़ता है. इस लिस्ट में शामिल दो प्लान 349 रुपये और 399 रुपये की कीमत पर आते हैं. आइए, इन दोनों प्लान के फायदों पर एक नज़र डालते हैं.

349 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के फायदे

भारती एयरटेल का 349 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोज़ाना 2GB डेटा और रोज़ 100 SMS के साथ आता है. इस प्रीपेड प्लान की सर्विस वैलिडिटी 28 दिनों की है. इस पैक के फायदों में अनलिमिटेड 5G डेटा, 4,000 रुपये की कीमत वाला एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम (Adobe Express Premium), एयरटेल सेफ (Airtel Safe) और फ्री हैलोट्यून्स (Hellotunes) शामिल हैं. इसके अलावा, इस प्लान के साथ एक फ्री रिचार्ज भी मिलता है.

वहीं, भारती एयरटेल का 399 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा, रोज़ 100 SMS और 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान के साथ भी एक फ्री रिचार्ज भी मिलता है.

यहां पर बता दें कि भारती एयरटेल ने पिछले दिनों कई सर्किलों में 299 रुपये वाला प्रीपेड प्लान फिर से शुरू कर दिया है, जबकि पहले इसे बंद कर दिया गया था. अब इस 299 रुपये वाले प्लान में पहले के मुकाबले कम डेटा मिलता है. पहले इसमें रोज़ाना 1.5GB डेटा मिलता था, लेकिन अब ग्राहकों को सिर्फ 1GB डेटा ही मिलता है. कीमत वही रखी गई है, लेकिन डेटा का फायदा कम कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि टैरिफ में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से.

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