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Mobile Network: अपने नंबर को कराने जा रहे हैं पोर्ट? Airtel, Jio या Vi में से किसका नेटवर्क ज्यादा बेहतर, आपके लिए क्या रहेगा सही

कई लोग नंबर बदलने के बारे में विचार करते हैं ताकि उनका नेटवर्क ज्यादा बेहतर हो सके. लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि Airtel, Jio और Vi में से आखिर किसका नेटवर्क बेहतर है. चलिए जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: August 19, 2026 3:33:45 PM IST

Mobile Network: अपने नंबर को कराने जा रहे हैं पोर्ट? Airtel, Jio या Vi में से किसका नेटवर्क ज्यादा बेहतर, आपके लिए क्या रहेगा सही


Mobile Network: आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ कॉल करने तक ही सीमित नहीं है. आजकल कोई भी काम बिना फोन के होना संभव नहीं है. ऑनलाइन पेमेंट करने से लेकर ऑफिस का काम करने तक आपके लिए मोबाइल फोन रकना जरूरी है. लेकिन, कई बार इंटरनेट स्लो हो जाने के कारण आपका काम रुक जाता है. इसलिए ही लोग एक बेहतर नेटवर्क की तलाश में होते हैं. भारत में आमतौर पर लोग Airtel, Jio और Vodafone Idea यानी Vi जैसे बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं.
कई लोग नंबर बदलने के बारे में विचार करते हैं ताकि उनका नेटवर्क ज्यादा बेहतर हो सके. लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि Airtel, Jio और Vi में से आखिर किसका नेटवर्क बेहतर है. चलिए जानते हैं. 

कैसे चेक करें Jio का नेटवर्क?

अगर आप जियो से अपनी सिम किसी और कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले अपने मौजूदा नेटवर्क को चेक कर लेना चाहिए. नेटवर्क चेक करने के लिए आप Jio का भी Coverage Map देख सकते हैं, जिसमें आपको अपना एड्रेस या PIN Code डालना होगा. Jio का मौजूदा कवरेज मैप 10 मई 2026 को अपडेट किया गया था. आप को यह सभी जानकारी डालने के बाद ही अपने आसपास के नेटवर्क की जानकारी मिल जाएगी. 

Vi का नेटवर्क कैसे चेक करें

अगर आप Vi के नेटवर्क की कवरेज चेक करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने सर्कल के हिसाब से 5G कवरेज देख सकते हैं. यूजर्स अलग-अलग एरिया पर नेटवर्क उपलब्धता की जानकारी चेक कर सकते हैं. आप वोडा के आधिकारिक कवरेज मैप पर जाकर अपना शहर, इलाका या लोकेशन की जानकारी के सकते हैं. 

Airtel का नेटवर्क कैसे चेक करें?

अगर आप एयरटेल का नेटवर्क चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने एरिया, एड्रेस या PIN Code को सर्च करके जानकारी ले सकते हैं. आप पता लगा सकते हैं कि आपके इलाके का नेटवर्क किस तरह काम कर रहा है. इसके बाद मैप पर एयरटेल के 2G, 4G और 5G नेटवर्क जानकारी मिल सकती है. अगर आपको लगता है कि यह नेटवर्क सही नहीं है तो आप इसे पोर्ट करा सकते हैं.

Tags: Mobile Network
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