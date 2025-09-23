Airtel के 125 रुपये से कम के पैसा वसूल Plans! मिलेगा 20GB तक हाई-स्पीड डेटा और OTT का मजा अलग से
Airtel Data Pack: एयरटेल ने कुछ किफायती डेटा पैक्स पेश किए हैं, जिनकी कीमत 125 रुपये से कम है. इनमें आपको 20GB तक हाई-स्पीड डेटा मिलता है और कुछ पैक्स में OTT ऐप्स का फ्री एक्सेस भी. आइए जानते हैं इन प्लान्स की पूरी डिटेल.

By: Renu chouhan | Published: September 23, 2025 7:59:12 AM IST

आज के समय में इंटरनेट हर किसी की जरूरत बन गया है. चाहे काम हो, पढ़ाई हो या मनोरंजन- हर जगह डेटा की खपत बढ़ चुकी है. अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनका डेली डेटा लिमिट जल्दी खत्म हो जाता है. ऐसे में एयरटेल ने कुछ किफायती डेटा पैक्स पेश किए हैं, जिनकी कीमत 125 रुपये से कम है. इनमें आपको 20GB तक हाई-स्पीड डेटा मिलता है और कुछ पैक्स में OTT ऐप्स का फ्री एक्सेस भी. आइए जानते हैं इन प्लान्स की पूरी डिटेल.

121 रुपये वाला डेटा पैक
एयरटेल का यह पैक उन लोगों के लिए है जिन्हें महीनेभर इंटरनेट चाहिए. इसमें आपको 6GB डेटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 30 दिन है. यानी एक बार रिचार्ज करने पर आप पूरे महीने बिना रुकावट इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

100 रुपये वाला डेटा पैक
इस प्लान में भी 6GB डेटा मिलता है जिसकी वैलिडिटी 30 दिन है. खास बात यह है कि इसमें आपको 22 से ज्यादा OTT ऐप्स का एक्सेस फ्री मिलता है. यानी सिर्फ डेटा ही नहीं, बल्कि मनोरंजन का भी पूरा पैकेज इस प्लान में शामिल है.

99 रुपये वाला डेटा पैक
अगर आपको थोड़े समय के लिए ज्यादा डेटा चाहिए, तो यह पैक बेस्ट है. इसमें आपको 20GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है जिसकी वैलिडिटी 2 दिन है. लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी. यह उन यूजर्स के लिए अच्छा है जिन्हें शॉर्ट-टर्म में हेवी डेटा की जरूरत होती है.

77 रुपये वाला डेटा पैक
कम दाम में अच्छा विकल्प चाहने वालों के लिए यह प्लान सही है. इसमें आपको 5GB डेटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 7 दिन है. यानी हफ्तेभर इंटरनेट का मजा ले सकते हैं.

49 रुपये वाला डेटा पैक
यह पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें आपको 20GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. अगर डेटा लिमिट खत्म हो जाए, तो स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है. यह पैक उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें एक दिन में ज्यादा डेटा की जरूरत होती है.

33 रुपये वाला डेटा पैक
यह पैक भी एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें आपको 2GB डेटा मिलता है. यह सबसे किफायती ऑप्शन है और हल्के-फुल्के इंटरनेट यूजर्स के लिए परफेक्ट है.

