Home > टेक - ऑटो > अब AI बनाएगा मिडिल क्लास को गरीब! AI के Godfather ने दी डरावनी चेतावनी

अब AI बनाएगा मिडिल क्लास को गरीब! AI के Godfather ने दी डरावनी चेतावनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर हर दिन नई-नई चेतावनियां सामने आती रहती हैं. इस बार चेतावनी दी है Geoffrey Hinton ने, जिन्हें “Godfather of AI” कहा जाता है और जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है.

Published By: Renu chouhan
Published: September 9, 2025 17:59:37 IST

अब AI बनाएगा मिडिल क्लास को गरीब! AI के Godfather ने दी डरावनी चेतावनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर हर दिन नई-नई चेतावनियां सामने आती रहती हैं. इस बार चेतावनी दी है Geoffrey Hinton ने, जिन्हें “Godfather of AI” कहा जाता है और जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है. Hinton का कहना है कि आने वाले समय में Generative AI दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा कर देगा.

AI से अमीर होंगे और अमीर

Financial Times को दिए इंटरव्यू में Hinton ने कहा कि AI केवल नौकरियां खत्म करने वाला टूल नहीं है, बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकता है. उनका मानना है कि अमीर लोग AI का इस्तेमाल मजदूरों की जगह मशीनों से काम करवाने के लिए करेंगे. इससे कंपनियों का मुनाफा तो तेजी से बढ़ेगा, लेकिन आम लोगों की नौकरियां छिन जाएंगी. Hinton के मुताबिक, “AI अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाएगा और ज्यादातर लोग और गरीब हो जाएंगे. इसमें गलती AI की नहीं बल्कि पूंजीवादी सिस्टम की होगी.”

आर्थिक असमानता और बेरोजगारी का खतरा

Hinton का कहना है कि AI के कारण दुनिया में बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि इंसानी काम को मशीनें रिप्लेस कर देंगी. इससे फायदा केवल उन लोगों को होगा जिनके पास पहले से पैसा और संसाधन हैं. जो लोग पहले से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी स्थिति और खराब हो सकती है. उन्होंने कहा कि AI कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी से भी बड़ा खतरा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर शक्ति संतुलन को बदल सकता है.

इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा AI?

Hinton सिर्फ आर्थिक खतरे की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि उनका कहना है कि एक दिन AI इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. “जब आपका असिस्टेंट आपसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा, तब आप उस पर कैसे नियंत्रण रख पाएंगे?” उन्होंने सवाल किया.

AI को मां जैसा बनाना होगा”

Hinton ने एक अनोखा समाधान सुझाया. उन्होंने कहा कि AI को इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि उसमें मां जैसी प्रवृत्ति हो. जैसे मां अपने बच्चे की परवाह करती है और उसका नुकसान नहीं करती, वैसे ही AI को इंसानों को अपने बच्चों की तरह मानना चाहिए. उन्होंने कहा, “अगर बच्चे अपनी मां को कंट्रोल न कर पाते तो वे जिंदा नहीं रह पाते. इसलिए हमें AI को ‘मां’ की तरह ट्रेन करना होगा, ताकि वह हमेशा इंसान की सुरक्षा को प्राथमिकता दे.”

Tags: AI warningGeoffrey Hinton
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

iPhone 17 आया! पुराने iPhone अब सस्ते-सस्ते!

September 9, 2025

सोशल मीडिया के ट्रेंड में जाने स्ट्रॉबेरी से दांत सफेद...

September 9, 2025

रोज-रोज वही खाना? इन क्रिएटिव एयर फ्रायर रेसिपीज को ट्राय...

September 9, 2025

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025
अब AI बनाएगा मिडिल क्लास को गरीब! AI के Godfather ने दी डरावनी चेतावनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अब AI बनाएगा मिडिल क्लास को गरीब! AI के Godfather ने दी डरावनी चेतावनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब AI बनाएगा मिडिल क्लास को गरीब! AI के Godfather ने दी डरावनी चेतावनी
अब AI बनाएगा मिडिल क्लास को गरीब! AI के Godfather ने दी डरावनी चेतावनी
अब AI बनाएगा मिडिल क्लास को गरीब! AI के Godfather ने दी डरावनी चेतावनी
अब AI बनाएगा मिडिल क्लास को गरीब! AI के Godfather ने दी डरावनी चेतावनी