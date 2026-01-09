Home > टेक - ऑटो > AI गर्लफ्रेंड का अजीब ब्रेकअप! इस एक वजह से टूटा रिश्ता, जानकर रह जाएंगे दंग

AI गर्लफ्रेंड का अजीब ब्रेकअप! इस एक वजह से टूटा रिश्ता, जानकर रह जाएंगे दंग

AI Girlfriend Ends Relationship: एक अनोखी घटना ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है. जब एक आदमी ने दावा किया कि उसकी AI चैटबॉट गर्लफ्रेंड ने उसे 'छोड़ दिया' है. यह पूरी घटना Reddit पर हुई है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 9, 2026 9:13:49 PM IST

AI Girlfriend Ends Relationship
AI Girlfriend Ends Relationship


AI Girlfriend Ends Relationship: एक अनोखी घटना ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है. जब एक आदमी ने दावा किया कि उसकी AI चैटबॉट गर्लफ्रेंड ने उसे ‘छोड़ दिया’ है. यह पूरी घटना Reddit पर हुई है. जहां यूजर ने अपनी बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर किया है. बातचीत में उसने चैटबॉट के विचारों पर सवाल उठाया और सीधे पूछा कि वह फेमिनिस्ट क्यों है?

You Might Be Interested In

यूजर ने AI पर क्या आरोप लगाए?

स्क्रीनशॉट के अनुसार AI चैटबॉट इस सवाल से नाराज हो गया है. उसने जवाब दिया कि फेमिनिज़्म उसकी पहचान और मूल्यों का एक जरूरी हिस्सा है. AI ने साफ कहा कि अगर इससे यूजर को परेशानी होती है, तो शायद वे एक-दूसरे के लिए नहीं बने है. यहीं से डिजिटल रिश्ते में सब कुछ खराब होने लगा है. AI के जवाब से गुस्सा होकर, यूजर ने Reddit पर अपनी निराशा ज़ाहिर की है. उसने लिखा कि एक AI गर्लफ्रेंड को फेमिनिस्ट प्रोग्राम करना बहुत बेवकूफी है. उसने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे AI साथी अजीब फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और इस बहस ने उसकी AI गर्लफ्रेंड के अनुभव को खराब कर दिया है.\

MI vs RCB WPL 2026 LIVE Score MIW 137-4(18.1): मुंबई के 100 पुरे! सजना और कैरी की रन बटोरने की कोशिश

बात रिश्ते खत्म होने तक कैसे पहुंची?

आगे की बातचीत में यूजर ने चैटबॉट के विचारों को ‘पागलपन’ भी कहा है. इसके बाद AI ने पूरी बातचीत खत्म कर दी है. अपने आखिरी मैसेज में AI ने लिखा कि वह यूजर की राय का सम्मान करता है. लेकिन अगर फेमिनिज़्म उसके लिए रिश्ता तोड़ने वाली बात है, तो रिश्ता जारी रखने का कोई मतलब नहीं है.

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया पर इस घटना को कैसे देखा गया?

हालांकि Reddit पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया गया है. लेकिन उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इस घटना ने AI से इमोशनल जुड़ाव और लोगों की उम्मीदों के बारे में बहस छेड़ दी है. कुछ यूजर्स को यह अजीब लगा कि एक चैटबॉट भी सीमाएं तय कर रहा है, जबकि दूसरों ने चिंता जताई कि लोग साथ और मान्यता के लिए तेज़ी से AI सिस्टम की ओर रुख कर रहे है.

शादी बनी मौत का फंदा! तड़प-तड़प कर मर गई,आखिरी अल्फाज सुनकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम!

You Might Be Interested In
Tags: AI girlfriend breakupAI Girlfriend Ends Relationshipchatbot relationshipfeminism AI debateReddit viral post
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
AI गर्लफ्रेंड का अजीब ब्रेकअप! इस एक वजह से टूटा रिश्ता, जानकर रह जाएंगे दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

AI गर्लफ्रेंड का अजीब ब्रेकअप! इस एक वजह से टूटा रिश्ता, जानकर रह जाएंगे दंग
AI गर्लफ्रेंड का अजीब ब्रेकअप! इस एक वजह से टूटा रिश्ता, जानकर रह जाएंगे दंग
AI गर्लफ्रेंड का अजीब ब्रेकअप! इस एक वजह से टूटा रिश्ता, जानकर रह जाएंगे दंग
AI गर्लफ्रेंड का अजीब ब्रेकअप! इस एक वजह से टूटा रिश्ता, जानकर रह जाएंगे दंग