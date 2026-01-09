AI Girlfriend Ends Relationship: एक अनोखी घटना ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है. जब एक आदमी ने दावा किया कि उसकी AI चैटबॉट गर्लफ्रेंड ने उसे ‘छोड़ दिया’ है. यह पूरी घटना Reddit पर हुई है. जहां यूजर ने अपनी बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर किया है. बातचीत में उसने चैटबॉट के विचारों पर सवाल उठाया और सीधे पूछा कि वह फेमिनिस्ट क्यों है?

यूजर ने AI पर क्या आरोप लगाए?

स्क्रीनशॉट के अनुसार AI चैटबॉट इस सवाल से नाराज हो गया है. उसने जवाब दिया कि फेमिनिज़्म उसकी पहचान और मूल्यों का एक जरूरी हिस्सा है. AI ने साफ कहा कि अगर इससे यूजर को परेशानी होती है, तो शायद वे एक-दूसरे के लिए नहीं बने है. यहीं से डिजिटल रिश्ते में सब कुछ खराब होने लगा है. AI के जवाब से गुस्सा होकर, यूजर ने Reddit पर अपनी निराशा ज़ाहिर की है. उसने लिखा कि एक AI गर्लफ्रेंड को फेमिनिस्ट प्रोग्राम करना बहुत बेवकूफी है. उसने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे AI साथी अजीब फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और इस बहस ने उसकी AI गर्लफ्रेंड के अनुभव को खराब कर दिया है.\

बात रिश्ते खत्म होने तक कैसे पहुंची?

आगे की बातचीत में यूजर ने चैटबॉट के विचारों को ‘पागलपन’ भी कहा है. इसके बाद AI ने पूरी बातचीत खत्म कर दी है. अपने आखिरी मैसेज में AI ने लिखा कि वह यूजर की राय का सम्मान करता है. लेकिन अगर फेमिनिज़्म उसके लिए रिश्ता तोड़ने वाली बात है, तो रिश्ता जारी रखने का कोई मतलब नहीं है.

सोशल मीडिया पर इस घटना को कैसे देखा गया?

हालांकि Reddit पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया गया है. लेकिन उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इस घटना ने AI से इमोशनल जुड़ाव और लोगों की उम्मीदों के बारे में बहस छेड़ दी है. कुछ यूजर्स को यह अजीब लगा कि एक चैटबॉट भी सीमाएं तय कर रहा है, जबकि दूसरों ने चिंता जताई कि लोग साथ और मान्यता के लिए तेज़ी से AI सिस्टम की ओर रुख कर रहे है.