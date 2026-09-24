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Tubeless Tyres Change: कितने पंचर के बाद बदल देना चाहिए गाड़ी का ट्यूबलेस टायर? जानें कब मरम्मत छोड़कर नया Tyre लगवाना हो जाता है जरूरी

हर पंचर अक्सर टायर की मजबूती को कमजोर कर देता है. बार-बार रिपेयर कराने से टायर की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ घट जाती है और फटने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए अगर आप ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में इसपर ध्यान देना बेहद जरूरी है.

By: Kunal Mishra | Published: September 24, 2026 12:52:32 PM IST

Tubeless Tyres Change: कितने पंचर के बाद बदल देना चाहिए गाड़ी का ट्यूबलेस टायर? जानें कब मरम्मत छोड़कर नया Tyre लगवाना हो जाता है जरूरी


Tubeless Tyres Change: टायर गाड़ी में सबसे जरूरी पार्ट में से एक होते हैं. आजकल ट्यूबलेस टायरों का जमाना आ गया है. ज्यादातर बाइक और कारों में ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलते हैं. इन टायरों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पंचर होने पर हवा धीरे-धीरे निकलती है, जिससे अचानक एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है. इन टायरों को लेकर बहुत से लोग सोचते हैं कि टायर पंचर हो जाए तो बस रिपेयर करवा लो और आगे चलते रहो.
हर पंचर अक्सर टायर की मजबूती को कमजोर कर देता है. बार-बार रिपेयर कराने से टायर की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ घट जाती है और फटने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए अगर आप ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में इसपर ध्यान देना बेहद जरूरी है. 

कितने पंचर के बाद बदलने चाहिए ट्यूबलेस टायर? 

ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि ट्यूबलेस टायर अगर पंचर हो जाए तो ऐसे में 3 से 4 बार पंचर होने के बाद उसे बदल देना चाहिए. अगर पंचर ट्रेड वाले हिस्से में छोटे छेद के रूप में हैं और सही तरीके से रिपेयर किए गए हों तो 2-3 बार तक सुरक्षित माना जाता है. इस सवाल का कोई एक तय नंबर नहीं है कि 3, 4 या 5 पंचर के बाद हर टायर को बदलना ही पड़ेगा. टायर बदलने का फैसला उसकी स्थिति और पंचर की जगह पर निर्भर करता है. अगर आपके टायर में पंचर है और उसे ठीक तरीके से रिपेयर किया गया है तो ऐसे में आपको तुरंत टायर बदलवाने की जरूरत नहीं है. आप कुछ समय तक उसे चला भी सकते हैं. 

इन बातों का जरूर रखें ध्यान 

अगर आप ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. अगर आपके टायरों में कम हवा है तो ऐसे में उसे नजरअंदाज न करें और उसे तत्काल रूप से रिपेयर कराएं. टायर में दिखाई देने वाला हर कट मामूली नहीं होता है, इसलिए कट का खासतौर पर ध्यान रखें. टायर रिपेयर करवाते समय केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि हवा का लीकेज बंद हो गया या नहीं. ऐसे में आपको रिपेयरिंग की क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए.

Tags: Tubeless Tyres Change
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