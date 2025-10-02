अब iPhone पर बनाइए फिल्म जैसी वीडियो, दिया Adobe Premiere बिल्कुल FREE
Home > टेक - ऑटो > अब iPhone पर बनाइए फिल्म जैसी वीडियो, दिया Adobe Premiere बिल्कुल FREE

अब iPhone पर बनाइए फिल्म जैसी वीडियो, दिया Adobe Premiere बिल्कुल FREE

यह ऐप अब App Store पर फ्री उपलब्ध है और हर क्रिएटर इसे डाउनलोड कर सकता है. कंपनी का कहना है कि यह ऐप खास तौर पर शॉर्ट फिल्म, YouTube और TikTok वीडियो, पॉडकास्ट, और म्यूजिक वीडियो बनाने वालों के लिए डिजाइन किया गया है.

By: Renu chouhan | Published: October 2, 2025 7:02:40 AM IST

अब iPhone पर बनाइए फिल्म जैसी वीडियो, दिया Adobe Premiere बिल्कुल FREE

दुनिया की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी Adobe ने अपने पॉपुलर वीडियो एडिटिंग टूल Premiere का iPhone वर्जन लॉन्च कर दिया है. यह ऐप अब App Store पर फ्री उपलब्ध है और हर क्रिएटर इसे डाउनलोड कर सकता है. कंपनी का कहना है कि यह ऐप खास तौर पर शॉर्ट फिल्म, YouTube और TikTok वीडियो, पॉडकास्ट, और म्यूजिक वीडियो बनाने वालों के लिए डिजाइन किया गया है.

मिलेंगे प्रो-लेवल फीचर्स
इस ऐप में वही फीचर्स दिए गए हैं जो Premiere Pro में मिलते हैं. इसमें अनलिमिटेड मल्टी-ट्रैक टाइमलाइन, 4K HDR एडिटिंग, फ्रेम-एक्युरेट कट्स, एनिमेटेड कैप्शन्स, स्पीड और मोशन इफेक्ट्स जैसी खूबियां शामिल हैं. यहां तक कि आप बिना किसी थर्ड-पार्टी ऐप के तुरंत बैकग्राउंड भी हटा सकते हैं.

ढेरों फ्री एसेट्स भी उपलब्ध
Adobe ने क्रिएटर्स के लिए इस ऐप में मिलियंस फ्री एसेट्स भी जोड़े हैं, जिनमें फॉन्ट्स, स्टिकर्स, इमेजेज और रॉयल्टी-फ्री म्यूजिक ट्रैक्स शामिल हैं. सबसे खास बात यह है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बना रहे हैं, ऐप खुद ही उसका ऑटोमैटिक रीसाइज कर देता है. यानी TikTok, Instagram Reels और YouTube Shorts के लिए अलग-अलग एडिटिंग झंझट नहीं करनी होगी.

AI देगा और ताकत
Adobe ने इसमें AI का जबरदस्त इस्तेमाल किया है. जैसे –
– Enhance Speech फीचर से आपको मिलेगा क्रिस्टल-क्लियर वॉइसओवर.
– Generative Sound Effects की मदद से आप वीडियो के हिसाब से सही टाइमिंग वाले साउंड जोड़ सकते हैं.
– AI से आप कस्टम स्टिकर्स, बैकग्राउंड एक्सपैंशन और यहां तक कि इमेज-टू-वीडियो भी बना पाएंगे.

कंपनी की राय
Adobe के VP ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग, माइक पोल्नर का कहना है- ‘Premiere on iPhone से अब क्रिएटर्स आसानी से प्रो-लेवल वीडियो बना सकेंगे. इसमें स्टूडियो-क्वालिटी ऑडियो, एडवांस एडिटिंग टूल्स और शानदार विजुअल्स मिलते हैं.’

कीमत और उपलब्धता
फिलहाल यह ऐप पूरी तरह फ्री है. हालांकि, जो लोग ज्यादा generative credits और extra storage चाहते हैं, उनके लिए अपग्रेड प्लान्स भी उपलब्ध रहेंगे. अच्छी खबर ये है कि इसका Android वर्जन भी जल्द आने वाला है.

Tags: adobeadobe premiereiPhone
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़...

October 2, 2025

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025
अब iPhone पर बनाइए फिल्म जैसी वीडियो, दिया Adobe Premiere बिल्कुल FREE

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अब iPhone पर बनाइए फिल्म जैसी वीडियो, दिया Adobe Premiere बिल्कुल FREE

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब iPhone पर बनाइए फिल्म जैसी वीडियो, दिया Adobe Premiere बिल्कुल FREE
अब iPhone पर बनाइए फिल्म जैसी वीडियो, दिया Adobe Premiere बिल्कुल FREE
अब iPhone पर बनाइए फिल्म जैसी वीडियो, दिया Adobe Premiere बिल्कुल FREE
अब iPhone पर बनाइए फिल्म जैसी वीडियो, दिया Adobe Premiere बिल्कुल FREE