AC का Swing Mode कैसे करता है बिजली की बचत? जानें सही इस्तेमाल का तरीका

AC Swing Mode: गर्मियों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते समय अधिकतर लोग Swing Mode को लगातार चालू रखते हैं. उनका मानना होता है कि इससे कमरा तेजी से ठंडा होता है और ठंडी हवा हर कोने तक पहुंचती है. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फीचर के फायदे जितने जरूरी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. ऐसे में ये समझना जरूरी है कि Swing Mode कैसे काम करता है और इसे कब इस्तेमाल करना सबसे बेहतर माना जाता है.

Swing Mode क्या करता है?

एसी में मौजूद Swing Mode हवा की दिशा को लगातार बदलता रहता है. इस दौरान एसी का फ्लैप ऊपर-नीचे या दाएं-बाएं मूव करता है, जिससे ठंडी हवा केवल एक दिशा में जाने के बजाय पूरे कमरे में फैलती रहती है. इसका रिजल्ट ये होता है कि कमरे के अलग-अलग हिस्सों में समान रूप से कूलिंग पहुंचती है और वातावरण अधिक आरामदायक महसूस होता है.

पूरे कमरे में मिलती है कूलिंग

जब Swing Mode चालू रहता है, तो ठंडी हवा कमरे के हर हिस्से तक पहुंचती है. इससे किसी एक जगह ज्यादा ठंडक और दूसरी जगह कम कूलिंग जैसी समस्या नहीं होती. खासकर बड़े कमरों और हॉल में ये फीचर अधिक प्रभावी साबित होता है क्योंकि ये एयर सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और कूलिंग को समान रूप से फैलाने में मदद करता है.

सीधे शरीर पर नहीं पड़ती ठंडी हवा

यदि Swing Mode बंद हो, तो एसी की हवा लगातार एक ही दिशा में बहती रहती है. ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति पर लंबे समय तक सीधे ठंडी हवा पड़ सकती है, जिससे असहजता, मांसपेशियों में जकड़न या शरीर में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. Swing Mode हवा को पूरे कमरे में वितरित करके इस परेशानी को काफी हद तक कम कर देता है.

गर्मी से आने के बाद जल्दी महसूस होती है ठंडक

तेज धूप या गर्मी से घर लौटने पर लोग चाहते हैं कि कमरा जल्द से जल्द ठंडा हो जाए. ऐसी स्थिति में Swing Mode उपयोगी साबित हो सकता है क्योंकि ये ठंडी हवा को तेजी से पूरे कमरे में फैलाता है. इससे कूलिंग का असर जल्दी महसूस होता है और कमरे का तापमान अपेक्षाकृत कम समय में संतुलित हो जाता है.

क्या Swing Mode से बिजली बिल बढ़ता है?

Swing Mode को चलाने के लिए एसी में एक छोटी मोटर लगी होती है, जो फ्लैप को लगातार मूव करती है. जब ये फीचर लंबे समय तक ऑन रहता है, तो ये मोटर भी लगातार काम करती रहती है. इससे बिजली की खपत में मामूली वृद्धि हो सकती है. हालांकि ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक लगातार उपयोग करने पर इसका असर दिखाई दे सकता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि Swing Mode को हर समय चालू रखने से फ्लैप चलाने वाली मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. लंबे समय तक लगातार संचालन की वजह से मोटर के घिसने की प्रक्रिया तेज हो सकती है, जिससे भविष्य में रखरखाव या मरम्मत की जरूरत पड़ने की संभावना बढ़ जाती है.

Swing Mode कब इस्तेमाल करना चाहिए?

एसी चालू करने के बाद शुरुआती 15 से 20 मिनट तक Swing Mode का उपयोग करना बेहतर माना जाता है. इससे कमरा जल्दी और समान रूप से ठंडा हो जाता है. एक बार जब वांछित तापमान प्राप्त हो जाए, तो फ्लैप की दिशा अपनी सुविधा के अनुसार सेट की जा सकती है. इस दौरान ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ठंडी हवा सीधे चेहरे या शरीर पर न पड़े.