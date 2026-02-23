Home > टेक - ऑटो > AC Service: एसी सर्विस के दौरान इन 5 चीज़ों को जरूर चेक करें, वरना टेक्नीशियन का फायदा हो सकता है

Air Conditioner Service Guide: चिलचिलाती गर्मी के दिन आ रहे है. देर-सवेर आप अपना AC चालू करेंगे. उससे पहले आप जरूर इसकी सर्विस करवाना चाहेंगे. हालांकि यह आम बात है कि लोग AC सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके उन पर छोड़ देते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 23, 2026 12:33:31 PM IST

Air Conditioner Service Guide: चिलचिलाती गर्मी के दिन आ रहे है. देर-सवेर आप अपना AC चालू करेंगे. उससे पहले आप जरूर इसकी सर्विस करवाना चाहेंगे. हालांकि यह आम बात है कि लोग AC सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके उन पर छोड़ देते है. अगर आप चाहते है कि आपका AC पूरी गर्मी में बेहतरीन कूलिंग दे, तो आपको सर्विस करवाते समय इन पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए.

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि टेक्नीशियन आपको कब धोखा दे दे. ध्यान रखने वाली इन बातों में फ़िल्टर और कूलिंग कॉइल की सफ़ाई, गैस लीक और प्रेशर की जांच, ड्रेनेज पाइप की सफ़ाई, आउटडोर यूनिट की सर्विसिंग और कंप्रेसर के शोर पर ध्यान देना शामिल है.

फ़िल्टर और कूलिंग कॉइल की सफ़ाई

अपने AC की सर्विस करवाते समय पक्का करें कि अगर आपके पास विंडो AC है, तो उसे सफ़ाई के लिए विंडो से हटा दिया जाएगा. साथ ही पक्का करें कि टेक्नीशियन ने स्प्लिट AC के लिए इनडोर यूनिट के एयर फ़िल्टर और कूलिंग कॉइल को ठीक से साफ किया जाएगा. अगर कॉइल में जमा गंदगी ठीक से साफ नहीं होती है, तो कूलिंग खराब होगी और आपको बार-बार टेक्नीशियन को बुलाना पड़ सकता है.

गैस लीक और प्रेशर चेक करें

कई बार टेक्नीशियन बिना अच्छी तरह चेक किए कस्टमर से गैस रिफिल के पैसे ले लेते है. ऐसे में हमेशा टेक्नीशियन से गैस प्रेशर चेक करने के लिए बोले. इसके अलावा अगर गैस सच में कम है, तो पहले लीकेज पॉइंट ठीक करें. ऐसा न करने पर बार-बार लीक होगा.

लीक चेक करें

कभी-कभी सर्विस के बाद टेक्नीशियन कुछ मिनट के लिए AC को टेस्ट करते है और फिर चले जाते हैं. यह गलती न करें. AC की सर्विसिंग के बाद कूलिंग इफ़ेक्ट के साथ-साथ किसी भी लीक की भी जांच करें. AC के ड्रेन पाइप को जरूर साफ करें.

आउटडोर यूनिट के साथ यह ध्यान रखें

जब AC की सर्विसिंग होती है, तो इनडोर यूनिट के साथ आउटडोर यूनिट को भी साफ किया जाता है. ऐसे में चेक करें कि आउटडोर यूनिट के कंडेंसर फिन पानी के प्रेशर से साफ हुए है या नहीं? अगर आउटडोर यूनिट साफ नहीं है, तो इनडोर यूनिट साफ होने पर भी AC कूलिंग नहीं देगा.

आखिर में कंप्रेसर का शोर चेक करें

जब आप पूरी सर्विस के बाद अपना AC चेक करवाएं, तो कूलिंग के साथ-साथ कंप्रेसर के शोर पर भी ध्यान दें. साथ ही एम्पीयर मीटर से चेक करें कि AC सही करंट ले रहा है या नहीं. तभी आप पक्का कर सकते हैं कि आपके AC की सर्विस ठीक से हुई है.

Tags: AC Gas Leakage CheckAC Maintenance Tips 2026Air Conditioner Service Guidehome-hero-pos-1Save Money AC Service
