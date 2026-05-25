AC Rules for Kids: क्या आपका बच्चा भी घंटों AC में रहता है? सावधान! ये आदत बना सकती है उसे बार-बार बीमार

AC Rules for Kids: गर्मियों की तेज धूप और बढ़ते तापमान से बचने के लिए आजकल लगभग हर घर में एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल बढ़ गया है. खासकर छोटे बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए माता-पिता उन्हें लंबे समय तक एसी वाले कमरे में रखते हैं. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जरूरत से ज्यादा AC का उपयोग बच्चों की सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है. सही तापमान और सीमित समय तक इसका उपयोग करना बेहद जरूरी है.

डॉक्टर्स और बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों के लिए कमरे का तापमान बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए. आमतौर पर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे सुरक्षित माना जाता है. अगर कमरे को इससे ज्यादा ठंडा रखा जाए, तो बच्चे को सर्दी-जुकाम, खांसी और त्वचा में रूखापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. बच्चों का शरीर तापमान में अचानक बदलाव को जल्दी महसूस करता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

कब AC बच्चों के लिए नुकसानदायक?

अगर बच्चा लगातार कई घंटों तक बंद कमरे में एसी की ठंडी हवा में रहता है, तो उसकी शरीर की प्राकृतिक तापमान सहने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो सकती है.

इसके अलावा, बार-बार गर्म और ठंडे वातावरण में आने-जाने से बच्चे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं. एसी की सूखी हवा बच्चों की त्वचा और नाक को भी प्रभावित करती है, जिससे एलर्जी, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं.6

नवजात शिशुओं के लिए सावधानी जरूरी

नवजात बच्चों को सीधे एसी की हवा में नहीं रखना चाहिए. ठंडी हवा उनके शरीर के तापमान को तेजी से गिरा सकती है, जो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है. उन्हें हल्के और कॉटन के कपड़े पहनाना बेहतर होता है, ताकि शरीर का तापमान संतुलित बना रहे. साथ ही जरूरत के अनुसार शरीर को हल्का ढकना भी जरूरी है.

पूरे दिन बंद कमरे में एसी चलाने से ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो सकता है. इसलिए बीच-बीच में कमरे को हवादार बनाना जरूरी है. थोड़ी देर के लिए खिड़की खोलकर ताजी हवा आने देना बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

AC इस्तेमाल करते समय रखें ये सावधानियां

एसी का फिल्टर नियमित रूप से साफ करना चाहिए, क्योंकि गंदगी और धूल बैक्टीरिया को बढ़ा सकती है. बच्चों को एसी वाले कमरे से बाहर निकालकर तुरंत तेज धूप में नहीं ले जाना चाहिए, इससे शरीर को शॉक लग सकता है. अगर बच्चा बार-बार बीमार पड़ रहा है, त्वचा बहुत ड्राई हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो एसी का इस्तेमाल कम करना बेहतर होता है.