Rain Driving Tips: बारिश में कार के शीशों पर बार-बार जम रही है धुंध? जानें AC या Defogger पहले किसे ऑन करना सही

Rain Driving Tips: बारिश का मौसम ड्राइविंग के लिहाज से काफी मुश्किल माना जाता है. इस दौरान अक्सर कार और बाइक के साथ-साथ अन्य वाहन चालकों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है. फिसलन भरी सड़कें, कम विजिबिलिटी और लगातार होती बारिश में अक्सर कार के शीशों पर अंदर या बाहर धुंध जम जाता है, जिससे सड़क साफ दिखाई नहीं देती है और कहीं न कहीं एक्सीडेंट होने का भी जोखिम रहता है. कई बार ड्राइवर घबराकर वाइपर की स्पीड बढ़ा देते हैं या खिड़कियां खोल देते हैं, लेकिन इससे समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती है. ड्राइविंग के दौरान ऐसी स्थिति काफी चिड़चिड़ी हो जाती है.

कार के शीशों पर धुंध बनने का सबसे बड़ा कारण कार के अंदर और बाहर के तापमान में अंतर होना है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पहले AC चालू करना चाहिए या Defogger? चलिए इसका सही जवाब जानते हैं.

शीशे की धुंध हटाने के लिए क्या चलाएं?

अगर बारिश के दौरान शीशे के ऊपर धुंध जम गई है तो ऐसे में आपको सबसे पहले डिफॉगर को ऑन करना चाहिए. डिफॉगर ऑन करने के बाद विंडशील्ड पर जमी धुंध आसानी से हट जाती है. डिफॉगर को विंडशील्ड पर जमी धुंध को हटाने के लिए ही बनाया गया है. दरअसल, डिफॉगर विंडशील्ड की तरफ हवा भेजता है, जिससे शीशे पर जमा नमी कम होने लगती है. आजकल की आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली कारों में Defogger ऑन करने पर कई बार AC अपने आप एक्टिव हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी बेहतर होने में और भी आसानी होती है. लेकिन, ध्यान रखना है कि आपको ड्राइविंग करने से पहले कार के शीशों से धुंध को पूरी तरह से हटा देना चाहिए.

AC ऑन करते हुए रखें इन बातों का ध्यान

कार के शीशों से घुंध हटाने के लिए डिफॉगर ऑन करने के बाद आप AC भी ऑन कर सकते हैं. सही तरीके से AC चलाने से भी धुंध हटने में काफी मदद मिलती है. आप चाहें तो Defogger के साथ भी AC को इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, AC हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी को कम करता है और केबिन के अंदर की हवा सूखी होने लगती है, जिससे दोबारा धुंध बनने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है. अगर बाहर बारिश हो रही है, तब भी AC चलाना फायदेमंद होता है. कई बार ऐसी बंद कर देने से भी धुंध तेजी से जम जाती है. इसलिए आप धुंध को कम करने के लिए ऐसी का इस्तेमाल कर सकते हैं.