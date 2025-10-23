Home > टेक - ऑटो > 99% लोग AC के साथ ठंड में करते हैं ये आम गलती, आप हो जाएं सतर्क..वरना गर्मी में बैठेगा मोटा खर्चा..!

AC Maintenance Tips : सर्दियों में AC को पूरी तरह बंद रखना नुकसानदायक हो सकता है. महीने में 2 बार 15-20 मिनट चलाने से गैस लीक, कंप्रेसर, फैन मोटर और PCB की खराबी से बचा जा सकता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 23, 2025 7:01:58 AM IST

AC Maintenance Tips : जैसे ही मौसम ठंडा होता है, हम में से ज्यादातर लोग अपने एयर कंडीशनर (AC) को बंद कर देते हैं और अगले गर्मी के मौसम तक उसे हाथ नहीं लगाते. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आदत आपके AC की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है? पिछले दो दशकों से AC रिपेयरिंग के क्षेत्र में कार्यरत टेक्नीशियन शैलेंद्र शर्मा बताते हैं कि सर्दियों में AC को पूरी तरह बंद करके छोड़ देना, कई तकनीकी समस्याओं को जन्म दे सकता है. आइए जानें वो कौन-कौन सी गलतियां हैं जो हम अनजाने में करते हैं और कैसे बच सकते हैं AC को नुकसान से.

गैस लीक का खतरा बढ़ जाता है

सर्दियों में AC को पूरी तरह बंद कर देने से उसकी रेफ्रिजरेंट गैस का प्रेशर धीरे-धीरे कम हो सकता है. इसे टेक्नीशियन की भाषा में “गैस बैठ जाना” कहा जाता है. जब लंबे समय तक गैस कम प्रेशर में रहती है, तो इसके लीक होने की संभावना बढ़ जाती है. यही कारण है कि जब लोग गर्मियों में AC ऑन करते हैं, तो पता चलता है कि गैस खत्म हो चुकी है.

क्या करें:
सर्दियों में महीने में कम से कम दो बार 15 मिनट के लिए AC को चलाएं ताकि गैस का प्रेशर बना रहे और लीक की समस्या न आए.

फैन मोटर में आ सकती है खराबी

AC के अंदर एक फैन मोटर होती है जो ठंडी हवा को कमरे में सर्कुलेट करता है. जब इस फैन को लंबे समय तक न चलाया जाए, तो नमी और धूल इसके आसपास जमा हो जाती है. इससे मोटर जाम हो सकती है या पूरी तरह से खराब हो सकती है.

सुझाव:
महीने में दो बार 15 मिनट के लिए AC चलाना फैन मोटर को सक्रिय रखता है और उसमें जंग या रुकावट नहीं आने देता.

कंप्रेसर ऑयल हो सकता है सूखा या गाढ़ा

AC का कंप्रेसर उसका दिल होता है, जो पूरी कूलिंग प्रक्रिया को संचालित करता है. जब लंबे समय तक AC नहीं चलता, तो कंप्रेसर में मौजूद ऑयल सूख सकता है या गाढ़ा हो सकता है. इससे गर्मियों में AC ऑन करते ही कंप्रेसर पर दबाव पड़ता है और वह खराब हो सकता है.

बचाव का तरीका:
AC को महीने में दो बार चलाने से ऑयल लुब्रिकेटेड रहता है और कंप्रेसर फ्री मूवमेंट में बना रहता है.

पीसीबी बोर्ड पर असर पड़ता है

आजकल के मॉडर्न इनवर्टर AC में एक नहीं बल्कि दो PCB (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) होते हैं, जो पूरी यूनिट को कंट्रोल करते हैं. जब AC को महीनों तक नहीं चलाया जाता, तो इन बोर्ड्स पर धूल और नमी जम जाती है, जिससे बिजली का संपर्क खराब हो सकता है. इससे सर्किट जलने या खराब होने की आशंका बढ़ जाती है.

क्या करें:
सर्दियों में भी समय-समय पर AC को चालू करते रहें ताकि PCB एक्टिव रहे और उसमें कोई तकनीकी खराबी न आए.

धूल और नमी से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर असर

सिर्फ पीसीबी ही नहीं, बल्कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे सेंसर, वायरिंग और रिले आदि भी अगर लंबे समय तक बिना करंट के पड़े रहें, तो इनमें नमी जमने से करंट लीकेज या शॉर्ट सर्किट की समस्या हो सकती है.

समाधान:
हर महीने थोड़ी देर AC को ऑन करना इन सभी कंपोनेंट्स को सक्रिय बनाए रखता है और धूल व नमी के दुष्प्रभाव से बचाता है.

AC कोई साधारण घरेलू उपकरण नहीं है, इसमें कई महंगे और संवेदनशील पार्ट्स होते हैं जो नियमित उपयोग से ही अच्छे रहते . अगर आप चाहते हैं कि आपका AC लंबे समय तक बिना किसी बड़ी मरम्मत के चले, तो उसे सर्दियों में पूरी तरह बंद करके न छोड़ें.

