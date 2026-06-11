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AC Cooling Hack: कंपनी वाले नहीं बताएंगे ये सीक्रेट ट्रिक, सिर्फ एक बालटी पानी बढ़ाएगा AC की कूलिंग

AC Cooling Hack: इन दिनों गर्मी ने हद पार कर रखी है. ऐसे में एसी चलाए बिना तो काम ही नहीं चलता है, लेकिन एक ट्रिक काफी वायरल हो रही है जिसे अपनाकर आप एसी की कूलिंग को और बढ़ा सकते हैं साथ ही कहा जा रहा है कि इस ट्रिक से एसी का बिल भी कम हो जाता है. आइए जानते हैं ट्रिक-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 11, 2026 2:49:10 PM IST

AC Cooling Hack: कंपनी वाले नहीं बताएंगे ये सीक्रेट ट्रिक, सिर्फ एक बालटी पानी बढ़ाएगा AC की कूलिंग


AC Cooling Hack: अगर आपका एसी पहले जैसी ठंडक नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे बहुत सी वजह हो सकती हैं. अक्सर लोग तुरंत किसी ‘ट्रिक’ की तरफ चले जाते हैं, जिनमें इन दिनों एक तरीका काफी चर्चा में है-आउटडोर यूनिट पर पानी डालना. कहा जा रहा है कि इससे कूलिंग बढ़ जाती है और बिजली की खपत भी कम हो सकती है, लेकिन इस दावे की हकीकत को समझना जरूरी है.

 AC की आउटडोर यूनिट कैसे काम करती है?

स्प्लिट एसी में दो हिस्से होते हैं- इनडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट. इनडोर यूनिट कमरे की गर्म हवा को खींचकर ठंडी हवा देती है, जबकि आउटडोर यूनिट उस गर्मी को बाहर फेंकती है. इस यूनिट में कंप्रेसर और कंडेंसर कॉइल्स होते हैं, जो पूरे सिस्टम की कूलिंग प्रोसेस का अहम हिस्सा हैं. जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो ये हिस्से गर्मी को बाहर निकालने में ज्यादा मेहनत करते हैं.

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 पानी डालने से क्या सच में कूलिंग बढ़ती है?

जब आउटडोर यूनिट पर पानी डाला जाता है, तो उसका तापमान कुछ समय के लिए कम हो जाता है. इससे कंडेंसर कॉइल्स को गर्मी बाहर निकालने में थोड़ी राहत मिल सकती है. इसी वजह से कुछ लोगों को तुरंत बेहतर कूलिंग महसूस होती है. हालांकि ये असर स्थायी नहीं होता, बल्कि कुछ समय के लिए ही रहता है.

 बिजली की खपत पर असर का दावा

कुछ लोग मानते हैं कि ठंडी आउटडोर यूनिट होने से कंप्रेसर पर दबाव कम होता है, जिससे बिजली की खपत भी थोड़ी घट सकती है. लेकिन ये असर बहुत मामूली और अस्थायी होता है, जिसे लंबे समय के समाधान के रूप में नहीं देखा जा सकता.

ये ट्रिक जितनी आसान लगती है, उतनी सेफ हमेशा नहीं होती. आउटडोर यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और वायरिंग होती है. अगर पानी गलत जगह चला जाए, तो शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए बिना जानकारी के इसे बार-बार अपनाना सही नहीं माना जाता.

 बेहतर कूलिंग पाने के सही तरीके

अगर एसी ठीक से ठंडा नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले उसकी सर्विस करवाना बेहतर होता है. गंदे फिल्टर, धूल भरी कॉइल्स या कम गैस कूलिंग को प्रभावित कर सकते हैं. नियमित सफाई और सही गैस लेवल से परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाती है. इसके अलावा आउटडोर यूनिट को सीधी धूप से बचाने के लिए शेड लगाना भी एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है.

 

Tags: ac cooling hacksAC Cooling Tipsac tips
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