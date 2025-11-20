अब रेस्टोरेंट में घुसने के लिए भी चाहिए होगा Aadhaar? जानिए सरकार की नई बड़ी तैयारी

भारत जल्द ही ऐसे दौर में प्रवेश करने वाला है, जहां रेस्टोरेंट, हॉउसिंग सोसाइटी, होटल, ऑफिस या एग्ज़ाम हॉल- कहीं भी प्रवेश करने से पहले आपको Aadhaar से पहचान सत्यापित करनी पड़ सकती है. सरकार एक नया ऑफलाइन Aadhaar Verification System लाने की तैयारी में है, जिससे आपकी पहचान बिना इंटरनेट और बिना सर्वर से कनेक्शन के ही चेक की जा सकेगी.

ऑफलाइन आधार क्यों लाया जा रहा है?

UIDAI के अनुसार, लोग अक्सर किसी भी जगह पहचान के लिए Aadhaar की फोटोकॉपी दे देते हैं, जिससे डेटा मिसयूज़ का खतरा रहता है. नया ऑफलाइन सिस्टम इस समस्या को खत्म करेगा क्योंकि इसमें न तो फोटोकॉपी देनी होगी और न ही किसी सर्वर पर डाटा भेजा जाएगा. आपकी पहचान बस एक QR कोड स्कैन और फेस प्रेज़ेंस से हो जाएगी. सरकार का दावा है कि यह तरीका तेज़, सुरक्षित और प्राइवेसी-फ्रेंडली रहेगा.

कैसे बदलेगी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी?

UIDAI का कहना है कि नया सिस्टम आने के बाद यह सत्यापन एक आम प्रक्रिया बन सकता है. कल्पना कीजिए – आप किसी रेस्टोरेंट में म्यूज़िक नाइट देखने गए और गेट पर आपसे कहा गया: “Sir/Ma’am, QR स्कैन करिए और Aadhaar से verify होकर अंदर आइए.” इसी तरह नई हाउसिंग सोसाइटी में एंट्री, होटल चेक-इन, अस्पताल में एडमिशन या एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले भी Aadhaar verification हो सकता है.

UIDAI ने 250 से ज्यादा संस्थाओं को बुलाकर बताया है कि यह सिस्टम किन-किन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है: होटल, सोसाइटी, ऑफिस, अस्पताल, इवेंट, स्टेडियम, एयरपोर्ट-जैसे ट्रैवल फ्लो, यहां तक कि डिलीवरी बॉय या कैब ड्राइवर की पहचान- सब कुछ इसी के जरिए चेक हो सकेगा.

ऑफलाइन Aadhaar कैसे काम करेगा?

UIDAI ने बताया है कि सिस्टम का आधार होगा:

नया QR कोड + Proof of Presence (फेस स्कैन)

यह सर्वर से कनेक्ट हुए बिना ही आपकी पहचान की पुष्टि करेगा. यह बैंक वाले फेस ऑथेंटिकेशन से अलग होगा क्योंकि इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह सुविधा एक नये Aadhaar App में शामिल होगी, जो अब फाइनल टेस्टिंग में है.

नया सिस्टम कौन-कौन इस्तेमाल कर सकेगा?

सरकार नए नियम ला रही है जिनमें साफ कहा जाएगा कि कोई भी कानूनी संस्था Offline Verification Seeking Entity (OVSE) बनने के लिए आवेदन कर सकती है. उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, टेक सिस्टम जोड़ना होगा और QR कोड जेनरेट करने की सुविधा लेनी होगी. इसके लिए एक छोटा-सा शुल्क भी लिया जाएगा. इसका मतलब- भविष्य में हर होटल, हर सोसाइटी, हर रेस्टोरेंट और हर इवेंट आपके Aadhaar को ऑथेंटिकेट कर सकेगा.

नया Aadhaar App कब लॉन्च होगा?

UIDAI के मुताबिक नया ऐप प्री-लॉन्च टेस्टिंग में है और इंजीनियरिंग टीमें फाइनल चेक कर रही हैं. संकेत साफ हैं- इसके लॉन्च में अब सिर्फ कुछ महीने बाकी हैं. लॉन्च के बाद भारत में पहचान सत्यापन का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.