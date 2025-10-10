Car Maintenance Tips : हर बार सर्विस सेंटर के खर्चे से बचना है? तो ये 9 मेंटेनेंस सीक्रेट्स अपनाएं!
Car Maintenance Tips : समय पर सर्विस, ऑयल चेंज, टायर प्रेशर, ब्रेक, फ्लूइड्स व साफ-सफाई जैसी देखभाल से कार की उम्र बढ़ती है और परफॉर्मेंस बेहतर होता है. छोटी सावधानियां बड़ी बचत दिलाती हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 10, 2025 4:43:56 PM IST

Car Maintenance Tips : आज-कल लोग कार तो खरीद लेते हैं लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं. कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती ये एक इंवेस्टमेंट होती है जिसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है. कार को समय-समय पर सर्विसिंग और मेंटेनेंस चाहिए होती है. अगर हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, तो कार की उम्र और परफॉर्मेंस दोनों को बेहतर बना सकते हैं.

इस लेख में हम जानेंगे 9 जरूरी कार मेंटेनेंस टिप्स, जो आपकी कार को सालों तक साथ निभाने लायक बनाएंगे.

समय-समय पर इंजन ऑयल बदलवाना

इंजन ऑयल कार का खून होता है. ये इंजन के पार्ट्स के बीच घर्षण को कम करता है और उसे ठंडा रखता है. अगर समय पर ऑयल नहीं बदला गया, तो इसमें गंदगी जमा होने लगती है, जिससे इंजन जल्दी खराब हो सकता है. खराब ऑयल से इंजन में स्लज जमा होता है, जो बाद में बड़ी परेशानी बन सकता है.
सलाह: हमेशा अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल और फिल्टर इस्तेमाल करें.

टायर प्रेशर का ध्यान रखें

गलत टायर प्रेशर से कार का माइलेज घटता है और टायर जल्दी घिसते हैं. कम हवा वाले टायर जल्दी पंचर हो सकते हैं या ब्रेक लगाते समय फिसल सकते है. वहीं, ज्यादा हवा वाले टायर उछलते हैं और फटने का खतरा रहता है.
सलाह: हर महीने या लंबी यात्रा पर निकलने से पहले टायर प्रेशर चेक करें. सही प्रेशर की जानकारी कार की मैन्युअल बुक या ड्राइवर साइड दरवाजे के पास दी होती है.

एयर फिल्टर समय पर बदलें

एयर फिल्टर कार के इंजन को धूल और गंदगी से बचाता है. जब ये फिल्टर जाम हो जाता है, तो इंजन को हवा सही से नहीं मिलती, जिससे माइलेज घटता है और इंजन पर जोर पड़ता है.
सलाह: हर 10,000-15,000 किमी पर एयर फिल्टर चेक करवाएं और जरूरत हो तो बदलवा लें.

ब्रेक चेक करें

ब्रेक आपकी सेफटी से जुड़ा सबसे अहम हिस्सा है. अगर ब्रेक पैड घिस चुके हों, या ब्रेक ऑयल कम हो, तो कार की ब्रेकिंग पर असर पड़ता है.
सावधानी के संकेत: ब्रेक दबाने पर आवाज आना, गाड़ी रुकने में समय लेना, या ब्रेक पेडल सॉफ्ट लगना.
सलाह: हर 6 महीने में ब्रेक सिस्टम जरूर चेक करवाएं.

कार के सभी फ्लूइड्स पर नजर रखें

कार में कई तरह के फ्लूइड्स होते हैं – कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, पॉवर स्टीयरिंग ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल आदि. इनका लेवल सही न हो तो इंजन ओवरहीट हो सकता है या ब्रेक फेल हो सकते हैं.
सलाह: समय-समय पर फ्लूइड्स की मात्रा चेक करें और जरूरत हो तो बदलवाएं.

स्पार्क प्लग समय पर बदलें

स्पार्क प्लग छोटे होते हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट करने में इनकी अहम भूमिका होती है. अगर ये खराब हो जाएं, तो गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत आती है, पिकअप कम हो जाता है और पेट्रोल ज्यादा लगता है.
सलाह: कार कंपनी की सलाह अनुसार स्पार्क प्लग को 30,000-50,000 किमी में बदलवाएं.

कार को साफ-सुथरा रखें

कार को साफ रखना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसकी उम्र बढ़ाने के लिए भी जरूरी है. धूल, मिट्टी और नमी से कार का पेंट खराब होता है और बॉडी में जंग लग सकती है.
सलाह: हफ्ते में एक बार बाहरी सफाई और महीने में एक बार अंदर की सफाई करें. खासकर बारिश या बर्फबारी के बाद अंडरबॉडी की सफाई जरूर करें.

कूलिंग सिस्टम की देखभाल करें

इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम जरूरी होता है. अगर कूलेंट की मात्रा कम हो जाए या पुराना हो जाए, तो इंजन गर्म हो सकता है.
सलाह: हर 6 महीने में कूलेंट का लेवल चेक करें और हर 2 साल में उसे बदलवा लें.

बैटरी चेक करवाते रहें

कार की बैटरी बिना किसी चेतावनी के खराब हो सकती है. अगर बैटरी कमजोर हो तो गाड़ी स्टार्ट करने में परेशानी होती है.
सलाह: हर 6 महीने में बैटरी चेक करवाएं और 3-4 साल में उसे बदलवाना सही रहता है.

अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार सालों तक अच्छी चले, तो उसकी देखभाल में कोताही न करें. ऊपर दिए गए आसान टिप्स को अपनाकर आप न सिर्फ महंगे रिपेयर से बच सकते हैं, बल्कि गाड़ी की परफॉर्मेंस, माइलेज और सेफ्टी को भी बेहतर बना सकते हैं.

 

