Home > टेक - ऑटो > 6000mAh बैटरी और 144Hz AMOLED डिस्प्ले वाला Itel Super 26 Ultra लॉन्च, जानिए कीमत

6000mAh बैटरी और 144Hz AMOLED डिस्प्ले वाला Itel Super 26 Ultra लॉन्च, जानिए कीमत

Itel Super 26 Ultra के फीचर्स देखकर लोग इसे प्रीमियम फोन समझने लगते हैं. इसमें मिलती है 6000mAh की बड़ी बैटरी, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और दमदार कैमरा सेटअप.

By: Renu chouhan | Published: September 13, 2025 11:42:46 AM IST

6000mAh बैटरी और 144Hz AMOLED डिस्प्ले वाला Itel Super 26 Ultra लॉन्च, जानिए कीमत

Itel Super 26 Ultra Launched: स्मार्टफोन इंडस्ट्री में हर महीने कई कंपनियां अपने नए मॉडल लॉन्च करती रहती हैं. अब Itel ने भी इस रेस में एक और नया फोन उतारा है, जिसका नाम है Itel Super 26 Ultra. यह फोन बजट कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके फीचर्स देखकर लोग इसे प्रीमियम फोन समझने लगते हैं. इसमें मिलती है 6000mAh की बड़ी बैटरी, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और दमदार कैमरा सेटअप. आइए विस्तार से जानते हैं इस फोन की कीमत, फीचर्स और खूबियों के बारे में.

Itel Super 26 Ultra की कीमत और उपलब्धता
Itel ने अपना नया स्मार्टफोन फिलहाल नाइजीरिया और बांग्लादेश में लॉन्च किया है. बांग्लादेश की ऑफिशियल लिस्टिंग के अनुसार, इस फोन का बेस मॉडल 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत लगभग BDT 19,990 (करीब ₹14,900) है. वहीं, दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत BDT 21,990 (करीब ₹15,900) रखी गई है. यह फोन कई कलर ऑप्शन्स जैसे Beige, Blue, Gold और Grey में उपलब्ध होगा. भारत में इसके लॉन्च की डेट अभी तक सामने नहीं आई है.

शानदार डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन
Itel Super 26 Ultra का डिजाइन पहली नजर में ही आकर्षित करता है. इसमें मिलता है 6.78-इंच का 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, जो फोन को एक प्रीमियम लुक देता है. इसका रेजोल्यूशन 1.5K है और इसमें 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जिससे गेमिंग और स्क्रोलिंग बेहद स्मूद हो जाती है. डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass 7i से प्रोटेक्ट किया गया है. खास बात यह है कि इसका लुक काफी हद तक Samsung Galaxy S25 सीरीज से मिलता-जुलता है.

दमदार प्रोसेसर और परफॉर्मेंस
फोन में लगा है 6nm Unisoc T7300 चिपसेट, जो मल्टीटास्किंग और हाई परफॉर्मेंस देने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसमें 8GB RAM दी गई है, साथ ही वर्चुअल RAM का भी सपोर्ट है. स्टोरेज के लिए फोन में 128GB और 256GB दो वेरिएंट्स मिलते हैं. कंपनी का दावा है कि यह फोन यूजर्स को छह साल तक स्टेबल परफॉर्मेंस देगा. यह स्मार्टफोन ItelOS 15.1.2 पर चलता है, जो कि Android 15 पर आधारित है.

कैमरा सेटअप
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इस फोन में अच्छा कैमरा सिस्टम दिया गया है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर मौजूद है. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह सेटअप खासकर उन यूजर्स के लिए बेहतर है जो सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं और हाई-क्वालिटी सेल्फी क्लिक करना पसंद करते हैं.

बैटरी और चार्जिंग
Itel Super 26 Ultra की सबसे बड़ी ताकत है इसकी 6000mAh बैटरी. इतनी बड़ी बैटरी से फोन एक बार चार्ज करने पर आसानी से पूरा दिन आराम से चल सकता है. कंपनी ने इसमें 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है.

कनेक्टिविटी फीचर्स
इस स्मार्टफोन में जरूरी सभी कनेक्टिविटी फीचर्स मौजूद हैं. इसमें NFC, Wi-Fi, Bluetooth और IR Transmitter जैसे ऑप्शन्स मिलते हैं. इन फीचर्स की वजह से फोन का इस्तेमाल और भी आसान और एडवांस हो जाता है.

Tags: itel super 26 ultra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बोल्ड बिकिनी अवतार में Disha Patani, ग्लैमरस तस्वीरों ने लूटी...

September 13, 2025

बिना पैंट पहने ऐसे ही शेयर कर दीं Tv एक्ट्रेस...

September 13, 2025

स्वाद और सेहत का अनोखा मेल: आसान बीटरूट डोसा रेसिपी

September 12, 2025

क्या Rica Wax आपकी स्किन के लिए सही है? जानें...

September 12, 2025

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025
6000mAh बैटरी और 144Hz AMOLED डिस्प्ले वाला Itel Super 26 Ultra लॉन्च, जानिए कीमत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

6000mAh बैटरी और 144Hz AMOLED डिस्प्ले वाला Itel Super 26 Ultra लॉन्च, जानिए कीमत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

6000mAh बैटरी और 144Hz AMOLED डिस्प्ले वाला Itel Super 26 Ultra लॉन्च, जानिए कीमत
6000mAh बैटरी और 144Hz AMOLED डिस्प्ले वाला Itel Super 26 Ultra लॉन्च, जानिए कीमत
6000mAh बैटरी और 144Hz AMOLED डिस्प्ले वाला Itel Super 26 Ultra लॉन्च, जानिए कीमत
6000mAh बैटरी और 144Hz AMOLED डिस्प्ले वाला Itel Super 26 Ultra लॉन्च, जानिए कीमत