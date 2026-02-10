Home > टेक - ऑटो > 5 Upcoming Compact SUVs In India: अगले 2 साल में कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में आएगा भूचाल, आईसीई से लेकर ईवी कारों की होगी भरमार; यहां देखें लिस्ट

5 Upcoming Compact SUVs In India: अगले 2 साल में कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में आएगा भूचाल, आईसीई से लेकर ईवी कारों की होगी भरमार; यहां देखें लिस्ट

Compact SUVs In India: फॉक्सवैगन आखिरकार भारत में कड़े मुकाबले वाले कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एंट्री करने के लिए तैयार है. उम्मीद है कि यह कार 2027 के बीच में काइलैक पर बेस्ड होगी.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 10, 2026 3:57:46 PM IST

2026-27 में भारत में आने वाली 5 कॉम्पैक्ट SUV कारें
2026-27 में भारत में आने वाली 5 कॉम्पैक्ट SUV कारें


5 Upcoming Compact SUVs In India: कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अगले दो सालों में काफी एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि Hyundai, Tata, Kia, Volkswagen और Renault जैसी ऑटोमेकर कंपनियां ICE और इलेक्ट्रिक कैटेगरी में नई गाड़ियां लाएंगी. चलिए एक बार उन कारों की डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं.

1. रेनॉल्ट मिनी डस्टर

Renault भारत के लिए एक नई सब-फोर-मीटर SUV लाने की तैयारी कर रही है जो नई जेनरेशन की Duster के नीचे होगी. अंदर से इसे “mini Duster” कहा जाता है, उम्मीद है कि यह Kiger के गोल, क्रॉसओवर जैसे लुक से हटकर ज़्यादा सीधी और चौकोर प्रोफ़ाइल अपनाएगी जो बड़ी Duster से प्रेरित होगी, जिसमें लंबी नाक, साफ़ व्हील आर्च और मोटी बॉडी क्लैडिंग होगी. पावर Kiger में अभी देखे जाने वाले जाने-माने 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से मिलने की उम्मीद है, जिसे मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ जोड़ा गया है और यह अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है.

2. VW कॉम्पैक्ट SUV

फॉक्सवैगन आखिरकार भारत में कड़े मुकाबले वाले कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एंट्री करने के लिए तैयार है. उम्मीद है कि यह कार 2027 के बीच में काइलैक पर बेस्ड होगी. यह उसी MQB A0 IN आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी, लेकिन यह सीधे रीबैज नहीं होगी, बल्कि इसका अपना विज़ुअल लिनेज होगा. इसमें 1.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जो 114 bhp और 178 Nm जेनरेट करेगा.

3. टाटा पंच EV फेसलिफ्ट

20 फरवरी, 2026 को होने वाले अपने ऑफिशियल डेब्यू से पहले, टाटा मोटर्स ने हमें पंच EV फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर डिज़ाइन दिखाकर इसकी शुरुआती झलक दिखाई है. अपडेटेड इलेक्ट्रिक माइक्रो SUV में क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल ट्रीटमेंट के साथ ज़्यादा सीधा फेस है जो हैरियर EV से इंस्पायर्ड है.
 
फ्रंट बंपर को नई स्कफ प्लेट के साथ रीप्रोफाइल किया गया है, जबकि नेक्सन EV-स्टाइल एयरो एलॉय और एक नया पीला शेड, कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ के साथ, दूसरी खास बातें हैं. मैकेनिकल तौर पर, पंच EV फेसलिफ्ट में मौजूदा 25 kWh और 35 kWh बैटरी ऑप्शन जारी रहेंगे, लेकिन इंटीरियर में ज़्यादा प्रीमियम इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी होंगी.

4. हुंडई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV

हुंडई भारत में बनी एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV के प्लान पर आगे बढ़ रही है – जिसे इंटरनली HE1i के नाम से जाना जाता है और 2027 में मार्केट में लॉन्च होने की पुष्टि हो गई है. सब-फोर-मीटर ब्रैकेट में आने वाली, नई EV का बेसिक आर्किटेक्चर और प्रोपोर्शन ग्लोबल इंस्टर कॉन्सेप्ट से लिए जाने की उम्मीद है, जबकि यह भारतीय कंडीशन के लिए काफी हद तक लोकलाइज़्ड होगी. दो बैटरी ऑप्शन पर विचार किया जा रहा है – एक स्टैंडर्ड सेटअप जो लगभग 300-350 km की रियल-वर्ल्ड रेंज देता है.

5. किआ साइरोस EV

किआ के भी जल्द ही साइरोस पर आधारित मॉडल के साथ एंट्री-लेवल e-SUV रेस में उतरने की उम्मीद है. यह EV2 जैसे कॉन्सेप्ट से प्रेरणा ले सकती है और उम्मीद है कि इसमें दो बैटरी पैक मिलेंगे, जबकि केबिन मॉडर्न फीचर्स से भरा होगा.

Tags: 5 Upcoming Compact SUVs In IndiaHyundaikiarenaulttatavolkswagen
