Home > टेक - ऑटो > 5-Star AC या Inverter AC: भारी गर्मी में बिजली बिल बचाने के लिए कौन सा है बेस्ट?

5-Star AC या Inverter AC: भारी गर्मी में बिजली बिल बचाने के लिए कौन सा है बेस्ट?

क्या आप भी नया AC लेने में कन्फ्यूज हैं? 5-Star और Inverter AC के बीच का असली अंतर समझें और जानें कि चिलचिलाती गर्मी में आपके घर और बिजली बिल के लिए क्या बेस्ट है.

By: Shivani Singh | Published: May 8, 2026 10:16:46 PM IST

5-Star AC या Inverter AC: भारी गर्मी में बिजली बिल बचाने के लिए कौन सा है बेस्ट?


गर्मियों की दस्तक के साथ ही एयर कंडीशनर (AC) की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गलत फैसला आपके बिजली के बिल को आसमान पर पहुंचा सकता है? अक्सर लोग 5-Star और Inverter AC के बीच उलझ जाते हैं. आइए इन दोनों की बारीकियों को समझते हैं ताकि आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सही चुनाव कर सकें.

इन्वर्टर AC

इन्वर्टर AC आधुनिक तकनीक से बने एयर कंडीशनिंग यूनिट होते हैं, और हाल के दिनों में ये ग्राहकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं. आइए इन्वर्टर AC की खूबियों के बारे में जानें:

You Might Be Interested In
  • इन्वर्टर AC आधुनिक और उन्नत तकनीक पर काम करते हैं.
  • इन यूनिट्स में, कंप्रेसर अपनी गति को ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाता या घटाता रहता है.
  • यह तरीका कमरे के तापमान को एक जैसा बनाए रखने में मदद करता है, और साथ ही बिजली की खपत भी कम करता है.
  • इन्वर्टर AC बहुत कम शोर करते हैं और तेज़ी से ठंडक देते हैं.
  • एक इन्वर्टर AC की मरम्मत और सर्विसिंग का खर्च एक सामान्य AC की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है.

5-स्टार AC 

5-स्टार AC सालों से ग्राहकों की पहली पसंद रहे हैं, इसकी मुख्य वजह यह है कि लोगों का मानना ​​है कि इनसे बिजली की काफ़ी बचत होती है. यहाँ इनके कुछ मुख्य फ़ायदे दिए गए हैं:

  • 5-स्टार रेटिंग AC की बिजली बचाने की क्षमता के आधार पर दी जाती है.
  • यह रेटिंग ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफ़िशिएंसी (BEE) द्वारा तय की जाती है.
  • एक 5-स्टार AC कम बिजली खर्च करता है, जिससे लंबे समय में बिजली का बिल कम आता है.
  • यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है जो हर दिन कई घंटों तक अपना AC चलाते हैं.
  • इसकी शुरुआती कीमत एक सामान्य (बिना रेटिंग वाले) AC की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है. 

कौन-सा AC खरीदना सबसे अच्छा रहेगा?

अगर आप यह सोच रहे हैं कि इन दोनों ACs में से किसे चुनें, तो हमारी सलाह है कि आप अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से ही अपना चुनाव करें। उदाहरण के लिए, अगर आप AC का इस्तेमाल लंबे समय तक करने वाले हैं, तो 5-स्टार इन्वर्टर AC शायद सबसे अच्छा विकल्प रहेगा, क्योंकि इसमें बिजली की बचत और बेहतरीन कूलिंग, दोनों के फ़ायदे मिलते हैं. दूसरी ओर, अगर आप सीमित बजट में AC ढूंढ रहे हैं, तो आप 3-स्टार इन्वर्टर AC चुन सकते हैं.

Tags: AC
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चेहरे पर चाहते हैं गुलाबी निखार, अपनाएं ये तरीके

May 8, 2026

तनाव कम करने के लिए कौन से फल खाएं?

May 8, 2026

ज्यादा पपीते खाने के नुकसान

May 8, 2026

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

May 8, 2026

बाल या नाखुन काटने पर दर्द क्यों नहीं होता?

May 8, 2026

फ्रिज में कब तक रख सकते हैं फ्रूट जूस?

May 8, 2026
5-Star AC या Inverter AC: भारी गर्मी में बिजली बिल बचाने के लिए कौन सा है बेस्ट?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

5-Star AC या Inverter AC: भारी गर्मी में बिजली बिल बचाने के लिए कौन सा है बेस्ट?
5-Star AC या Inverter AC: भारी गर्मी में बिजली बिल बचाने के लिए कौन सा है बेस्ट?
5-Star AC या Inverter AC: भारी गर्मी में बिजली बिल बचाने के लिए कौन सा है बेस्ट?
5-Star AC या Inverter AC: भारी गर्मी में बिजली बिल बचाने के लिए कौन सा है बेस्ट?