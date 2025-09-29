सफर होगा आसान और टेंशन-फ्री! ये 5 गैजेट्स बदल देंगे आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस

यात्रा करना मजेदार होता है, लेकिन सफर के दौरान छोटी-छोटी परेशानियां जैसे चार्जिंग की दिक्कत, बैग गुम होना या गर्मी-धूल कई बार मजा खराब कर देती हैं. ऐसे में कुछ स्मार्ट गैजेट्स आपके ट्रैवल को आसान, सुरक्षित और स्ट्रेस-फ्री बना सकते हैं. आइए जानते हैं 8 ऐसे जरूरी ट्रैवल गैजेट्स के बारे में:
1. JioTag Bluetooth Tracker
यात्रा के दौरान बैग या चाबी खो जाना सबसे बड़ी टेंशन होती है. JioTag Bluetooth Tracker आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर गुम हुई चीजों का पता लगाने में मदद करता है. खासकर एयरपोर्ट या भीड़भाड़ वाली जगहों पर यह बहुत काम आता है.
2. Honeywell Zest Charger GaN 100W Ultra-Fast Wall Charger
एक साथ कई चार्जर ले जाना झंझट वाला काम है. यह कॉम्पैक्ट GaN चार्जर फोन, लैपटॉप और टैबलेट को अल्ट्रा-फास्ट चार्ज करता है. इसमें 3 Type-C PD पोर्ट और 1 USB-A पोर्ट है, साथ ही ग्लोबल प्लग सपोर्ट भी मिलता है.
3. Honeywell Universal Travel Adapter 38W
हर देश में सॉकेट का डिजाइन अलग होता है. यह यूनिवर्सल ट्रैवल एडॉप्टर यूरोप, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और चीन सहित कई जगहों पर काम करता है और मल्टीपल डिवाइस चार्ज करने के लिए USB आउटपुट भी देता है.
4. Portronics Halley 20K Powerbank (20000mAh, 65W)
लंबे सफर में चार्जिंग प्वाइंट हमेशा उपलब्ध नहीं होते. यह हाई-कैपेसिटी पावरबैंक एक साथ कई डिवाइस को फास्ट चार्ज कर सकता है.
5. NUUK BFF Personal Hand Fan
गर्मी और उमस से राहत के लिए यह मिनी रिचार्जेबल हैंड फैन बेस्ट है. ट्रेवल, घूमने या लंबी फ्लाइट के दौरान यह आपको कूल रखता है.