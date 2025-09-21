ये हैं सैलरी बचाने वाली 5 Bikes! हजार रुपये में चलेगी पूरे महीने भर, मिडिल क्लास के लिए सबसे बेस्ट

भारत में 125cc सेगमेंट की बाइक्स बहुत ही पॉपुलर हो चुकी हैं. ये बाइक्स न सिर्फ किफायती हैं बल्कि इनका मेंटेनेंस भी कम होता है और फ्यूल एफिशिएंसी शानदार होती है. अगर आप ऑफिस आने-जाने के लिए एक अच्छी और भरोसेमंद बाइक ढूंढ रहे हैं, तो यहां हम आपको 5 बेहतरीन 125cc बाइक्स के बारे में बता रहे हैं.

1. Honda Shine

Honda Shine 125cc सेगमेंट की एक पॉपुलर बाइक है. इसका 123.94cc इंजन 10.59 बीएचपी पावर और 11 Nm टॉर्क देता है. यह बाइक 55-65 kmpl का माइलेज देती है, जो इसे फ्यूल एफिशिएंट बनाता है. इसकी कीमत ड्रम वेरिएंट के लिए 83,121 रुपये और डिस्क वेरिएंट के लिए 87,872 रुपये है.

2. Bajaj Pulsar 125

Bajaj Pulsar 125 एक स्टाइलिश और किफायती बाइक है. इसमें 124.4cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 11.8 PS पावर और 10.8 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसकी कीमत 83,277 रुपये से शुरू होती है.

3. Hero Glamour X125

Hero Glamour X125 भी एक स्टाइलिश और पावरफुल बाइक है. इसका 124.7cc एयर-कूल्ड इंजन 11.5 बीएचपी पावर और 10.4 Nm टॉर्क देता है. ड्रम वेरिएंट की कीमत 90,000 रुपये और डिस्क वेरिएंट 1,00,000 रुपये से शुरू होती है.

4. Honda SP 125

Honda SP125 मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है. इसका 123.94cc इंजन 10.72 बीएचपी पावर और 10.9 Nm टॉर्क देता है. इसकी कीमत ड्रम वेरिएंट के लिए 93,000 रुपये और डिस्क वेरिएंट के लिए 1,01,000 रुपये है.

5. TVS Raider 125

TVS Raider 125 उन लोगों के लिए है जो स्पोर्टी डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स पसंद करते हैं. इसमें 124.8cc का 3-वॉल्व एयर-कूल्ड इंजन है. ड्रम वेरिएंट की कीमत 87,302 रुपये और डिस्क वेरिएंट की कीमत 93,000 रुपये है.