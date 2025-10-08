ये E-Scooters बजट में हैं बेस्ट, माइलेज की चिंता भी होगी खत्म, जानें कौन सा लें मॉडल?

Best E-Scooter 2025 : आजकल भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत फेमस हो रहे हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोग सस्ते और साफ-सुथरे वाहन की तरफ रुख कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक स्कूटर न केवल पैसे बचाते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि ये प्रदूषण नहीं करते. सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, जिससे इनकी मांग दिन-ब-दिन बढ़ रही है.

इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों चुनें?

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के कई फायदे हैं. सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पेट्रोल-डीजल की तुलना में बहुत कम खर्च करते हैं. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने में शोर कम होता है और ये पर्यावरण को भी सेफ रखते हैं. साथ ही, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और टैक्स में छूट भी इसे किफायती बनाती है. इसलिए अब लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर को रोजमर्रा की सवारी के लिए एक अच्छा विकल्प मानने लगे हैं.

भारत के 5 सबसे अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर

अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं तो यहां भारत के 5 टॉप मॉडल की जानकारी दी गई है, जिनकी कीमत, रेंज और खासियतें आप आसानी से समझ सकते हैं.

ओला S1 एयर (Ola S1 Air)

कीमत: ₹1.05 लाख से

रेंज: 125 किलोमीटर

खासियत: बड़ी स्क्रीन, एलईडी डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी और अलग-अलग ड्राइव मोड. ये स्कूटर दिखने में स्टाइलिश है और एक बार चार्ज करने पर लंबी दूरी तक चलती है.

एथर 450X (Ather 450X)

कीमत: ₹1.25 लाख से ₹1.50 लाख

रेंज: 146 किलोमीटर

खासियत: तेज चार्जिंग, टचस्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और पावरफुल ड्राइव. ये स्कूटर तकनीक से भरपूर है और तेज चलती है.

हीरो वीडा V1 (Hero Vida V1)

कीमत: ₹1.25 लाख से ₹1.45 लाख

रेंज: 165 किलोमीटर

खासियत: बैटरी बदली जा सकती है, फास्ट चार्जिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी. ये सबसे लंबी रेंज वाला स्कूटर है और खास टेक्नोलॉजी से लैस है.

टीवीएस आईक्यूब (TVS iQube )

कीमत: ₹1.23 लाख से ₹1.40 लाख

रेंज: 100 से 145 किलोमीटर

खासियत: स्मार्ट स्क्रीन, नेविगेशन, जियो-फेंसिंग और रिवर्स मोड. ये स्कूटर सेफ और भरोसेमंद है.

बजाज चेतक इलेक्ट्रिक (Bajaj Chetak Electric)

कीमत: ₹1.20 लाख से ₹1.35 लाख

रेंज: 108 किलोमीटर

खासियत: रेट्रो डिजाइन, मजबूत बॉडी, स्मार्ट चार्जिंग और कम रखरखाव. ये स्कूटर देखने में क्लासिक लगता है और टिकाऊ है.

इलेक्ट्रिक स्कूटर अब भारत में एक स्मार्ट और किफायती विकल्प बन गए हैं. ये पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं और आपके खर्च को भी कम करते हैं.