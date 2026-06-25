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मारुति सुजुकी की इकलौती 4×4 SUV, Maruti Suzuki Jimny की कीमतों में हुई बढ़ोतरी; जाने किस variant में क्या बदलाव हुए

Auto Tek News:  मारुति सुजुकी की इकलौती 4x4 SUV, Maruti Suzuki Jimny की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 25, 2026 1:30:57 PM IST

Suzuki Jimny की कीमतों में हुई बढ़ोतरी
Suzuki Jimny की कीमतों में हुई बढ़ोतरी


Auto Tek News:  मारुति सुजुकी की इकलौती 4×4 SUV, Maruti Suzuki Jimny की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है.
वाहन निर्माता मारुति की ओर से भारतीय बाजार में ऑफ रोड क्षमता के साथ Maruti Jimny को ऑफर किया जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी की कीमत को बढ़ा दिया गया है. जिम्‍नी की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है. किस वेरिएंट को अब किस कीमत पर ऑफर किया जा रहा है. हम आपको इस खबर में बता रहे हैं.

वेरिएंट अनुसार नई कीमतें (एक्स-शोरूम)

वेरिएंट    नई कीमत
Zeta MT    ₹12.75 लाख
Zeta AT    ₹13.85 लाख
Alpha MT    ₹13.70 लाख
Alpha AT    ₹14.80 लाख
Alpha AT Dual Tone    ₹14.95 लाख

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कीमतों में कितनी हुई बढ़ोतरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक जिम्‍नी की कीमत में 7500 रुपये तक की बढ़ोतरी को किया गया है. यह बढ़ोतरी तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दी गई है. निर्माता की ओर से इस एसयूवी के दोनों वेरिएंट्स जेटा और एल्‍फा की कीमत में यह बढ़ोतरी की गई है.

Jimny की खासियत

* 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन
* ALLGRIP Pro 4WD सिस्टम
* लो-रेशियो ट्रांसफर गियर
* लैडर-फ्रेम चेसिस
* ऑफ-रोडिंग के लिए विशेष रूप से तैयार SUV

भारत में जिम्नी की कीमत

सिटी ओन रोड कीमत
साहिबाबाद Rs.14.32 – 16.68 लाख*
नोएडा Rs.14.32 – 16.77 लाख*
गाज़ियाबाद Rs.14.32 – 16.77 लाख*
गुडगाँव Rs.14.08 – 16.47 लाख*
फरीदाबाद Rs.14.08 – 16.48 लाख*
बहादुरगढ़ Rs.14.07 – 16.47 लाख*
कुंदली Rs.14.07 – 16.39 लाख*
बल्लभगढ़ Rs.14.08 – 16.48 लाख*
ग्रेटर नोएडा Rs.14.32 – 16.77 लाख*
दादरी Rs.14.32 – 16.77 लाख*

नोट: इन खबर गाड़ियों की कीमतों की पूर्णतया पुष्टि नहीं करता. यह अलग राज्यों में सरकार के राजस्व कर के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है. उपभोक्ता अपनी समझ का इस्तेमाल करें.
 

Tags: Auto Tek NewsMaruti Suzuki Jimny
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