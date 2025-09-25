इस देसी बाइक ने मचा डाला तहलका! 24 घंटे में हुई 3,000 से ज्यादा बुकिंग्स, जानिए क्या है खास

बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी Ultraviolette Automotive ने अपनी सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल X-47 Crossover लॉन्च की है. इसकी शुरुआती कीमत ₹2.49 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. लॉन्च के केवल 24 घंटे के भीतर इस बाइक की 3,000 से अधिक बुकिंग्स हो चुकी हैं. इतनी भारी मांग के चलते कंपनी ने अपनी शुरुआती ऑफर सीमा भी बढ़ा दी है. पहले यह ऑफर केवल 1,000 ग्राहकों के लिए था, लेकिन अब इसे 5,000 ग्राहकों तक बढ़ा दिया गया है. इस बाइक की डिलीवरी भारत में अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2026 में इसे पेश किया जाएगा.

रडार-कैमरा सिस्टम के साथ सुरक्षा में क्रांति

X-47 Crossover दुनिया की पहली मोटरसाइकिल है जिसमें स्टैंडर्ड रडार और कैमरा सुरक्षा सिस्टम दिया गया है. इसके मुख्य फीचर में शामिल है UV HyperSense सिस्टम, जो 6th-जेनरेशन लॉन्ग-रेंज रडार के साथ काम करता है. यह सिस्टम 200 मीटर तक वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम है और बाइक के झुकाव (lean angle) को 20 डिग्री तक संभाल सकता है. इसके जरिये राइडर को ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन-चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट, रियर कोलिजन वार्निंग और इमरजेंसी में ऑटोमैटिक हाजर्ड लाइट जैसी सुविधाएँ मिलती हैं. इसके साथ ही बाइक में डुअल कैमरा डैशकैम भी है, जो 1080p HDR रिकॉर्डिंग और क्रैश इवेंट वीडियो लॉक जैसी सुविधाएँ देती है. 5 इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले Wi-Fi और ब्लूटूथ के साथ आता है, जिससे रिकॉर्डिंग और स्टोरेज को आसानी से मैनेज किया जा सकता है.

परफॉर्मेंस और रेंज

X-47 Crossover में 10.3kWh बैटरी दी गई है, जो 40.2 bhp पावर और 610Nm टॉर्क उत्पन्न करती है. बाइक 0-60 km/h सिर्फ 2.7 सेकंड में पहुँचती है और इसकी टॉप स्पीड 145 km/h है. IDC सर्टिफाइड रेंज 323 km के साथ यह भारत की सबसे लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों में शामिल हो गई है. इसकी बैटरी और पावरtrain डिज़ाइन इसे लंबी दूरी की राइड्स और एडवेंचर ट्रिप्स के लिए परफेक्ट बनाती है.

चेसिस और डायनामिक्स

X-47 Crossover की चेसिस और सस्पेंशन भी इसे बेहद खास बनाती हैं. बाइक में 41mm USD फोर्क्स और प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए Brembo ब्रेक्स का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 320mm फ्रंट डिस्क और 230mm रियर डिस्क शामिल हैं. इसके साथ ही 10th-जेनरेशन Bosch डुअल-चैनल ABS और तीन ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स बाइक को हर प्रकार की सड़क पर सुरक्षित बनाते हैं. X-47 में इंडस्ट्री की पहली रेडियल ऑल-टेरेन टायर्स लगी हैं, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस 200mm है. बाइक का एर्गोनॉमिक डिज़ाइन फाइटर-जेट से प्रेरित है, जिससे राइडिंग स्टैंडिंग और आराम दोनों बेहतरीन हैं.

चार्जिंग में नई तकनीक

Ultraviolette ने X-47 में चार्जिंग की सुविधा को भी नई दिशा दी है. इसमें पावर-डेन्सिटी एयर-कूल्ड ऑनबोर्ड चार्जर है, जो Type 2 AC चार्जर के साथ कम्पैटिबल है. इंडस्ट्री की पहली Parallel Boost Charging तकनीक के कारण ऑनबोर्ड और सहायक चार्जर एक साथ काम करके चार्जिंग समय को आधा कर देते हैं. बाइक DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे लंबी दूरी की राइड्स के दौरान भी चार्जिंग का समय कम होता है.