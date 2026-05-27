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2.0L ट्विन-टर्बो डीजल इंजन, 10 ऑफ-रोड मोड्स…भारत में लॉन्च MG Majestor में है लग्जरी की भरमार; जानें कीमत

MG Majestor SUV Features: MG का दावा है कि Majestor भारत की पहली D+ SUV है, जो बड़े आकार, लग्जरी फीचर्स और ऑफ-रोडिंग क्षमता का खास कॉम्बिनेशन पेश करती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 27, 2026 4:07:52 PM IST

MG Majestor भारत में लॉन्च
MG Majestor भारत में लॉन्च


MG Majestor launch India: भारतीय प्रीमियम SUV बाजार में बढ़ती डिमांड के बीच JSW MG Motor India ने अपनी नई MG Majestor 4X2 ऑटोमैटिक SUV लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 40.99 लाख रुपये तय की है. यह SUV 6-सीटर और 7-सीटर दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगी. MG का दावा है कि Majestor भारत की पहली D+ SUV है, जो बड़े आकार, लग्जरी फीचर्स और ऑफ-रोडिंग क्षमता का खास कॉम्बिनेशन पेश करती है. लॉन्च के साथ ही इसकी ऑनलाइन और डीलरशिप बुकिंग शुरू हो चुकी है.

लग्जरी और फैमिली SUV का नया कॉम्बिनेशन

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर Anurag Mehrotra के मुताबिक MG Majestor को खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जो फैमिली SUV में प्रीमियम कम्फर्ट, दमदार रोड प्रेजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहते हैं. SUV का डिजाइन काफी मस्कुलर रखा गया है, जिसमें बड़ी ग्रिल, LED DRLs और प्रीमियम एक्सटीरियर एलिमेंट्स दिए गए हैं. MG का मानना है कि यह मॉडल भारतीय प्रीमियम SUV सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकता है.

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MG Shield प्रोग्राम से मिलेगा अतिरिक्त फायदा

कंपनी इस SUV के साथ खास MG Shield ओनरशिप प्रोग्राम भी दे रही है. इसके तहत ग्राहकों को 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, 3 साल की रोडसाइड असिस्टेंस और 3 लेबर-फ्री सर्विस मिलेगी. इसके अलावा 70% तक के एश्योर्ड बायबैक वैल्यू का फायदा भी दिया जाएगा. SUV का निर्माण गुजरात के हलोल प्लांट में शुरू हो चुका है और फिलहाल इसकी बुकिंग 41 हजार रुपये के टोकन अमाउंट पर हो रही है.

पावरफुल इंजन और एडवांस 4WD सिस्टम

MG Majestor में 2.0 लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो 215.5 PS की पावर और 478.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. SUV में 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है और इसे 2WD व 4WD दोनों विकल्पों में खरीदा जा सकेगा. ऑफ-रोडिंग के लिए इसमें 10 अलग-अलग ड्राइव मोड्स और Crawl Control फीचर दिया गया है. Auto Mode में यह जरूरत के हिसाब से खुद 2WD से 4WD में शिफ्ट हो जाती है, जिससे खराब रास्तों पर ड्राइविंग आसान हो जाती है.

सेगमेंट में पहली बार डिफरेंशियल लॉक फीचर

MG का दावा है कि Majestor अपने सेगमेंट की पहली SUV है, जिसमें फ्रंट, रियर और सेंटर डिफरेंशियल लॉक दिए गए हैं. SUV में 219mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 810mm की वॉटर वेडिंग क्षमता भी मिलती है. इससे यह गाड़ी पानी भरे रास्तों और कठिन इलाकों में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होगी. कंपनी ने इसे एडवेंचर और ऑफ-रोडिंग पसंद करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है.

इंटीरियर में मिलेगा प्रीमियम अनुभव

SUV के केबिन को लग्जरी फील देने के लिए कई हाई-एंड फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें वेंटिलेटेड और मसाज फ्रंट सीट्स, ड्राइवर मेमोरी फंक्शन, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और ड्यूल वायरलेस चार्जर दिए गए हैं. इसके अलावा ड्यूल 12.3-इंच डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 12-स्पीकर JBL सराउंड साउंड सिस्टम भी मिलता है. ये फीचर्स लंबी यात्रा को ज्यादा आरामदायक और एंटरटेनिंग बनाते हैं.

Fortuner और Kodiaq जैसी SUVs को चुनौती

सुरक्षा के लिहाज से MG Majestor में Level 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, ESP, ABS, EBD, TCS और RMI जैसे फीचर्स दिए गए हैं. SUV को Pearl White, Concrete Grey, Metal Black और Metal Ash रंगों में खरीदा जा सकेगा. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Toyota Fortuner, Jeep Meridian, Skoda Kodiaq और Nissan X-Trail जैसी प्रीमियम SUVs से होगा. बड़ी साइज, पावरफुल इंजन और एडवांस फीचर्स के दम पर MG Majestor इस सेगमेंट में मजबूत चुनौती पेश कर सकती है.

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Tags: MG MajestorMG Majestor engineMG Majestor featuresMG Majestor launch IndiaMG Majestor priceMG Majestor SUV
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