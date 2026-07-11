नए अवतार में वापसी करेगी 2027 honda jazz facelift, दमदार फीचर्स और पावर के साथ होगी लॉन्च, जानें कीमत

2027 Honda Jazz Facelift: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक समय में Honda Jazz का दबदबा था, लेकिन साल 2023 में इस कार को कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर डिस्कंटीन्यू कर दिया गया था. हालांकि, ग्राहकों को यह प्रीमियम हैचबैक कार काफी पसंद आती थी. लेकिन, कंपनी अब इस कार को दोबारा ऑटो मार्केट में लाने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार को जापान में लॉन्च कर दिया गया है. कंपनी जापान में इस कार को Honda Fit के नाम से बेच रही है.

इस हैचबैक को लॉन्च हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं. माना जा रहा है कि जापान के बाद अब भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में भी यह कार जल्दी ही दस्तक दे सकती है. इसका लुक पहले की तुलना में काफी अलग और आकर्षक होगा साथ ही इसमें कई जरूरी फीचर्स भी मिलेंगे.

कैसे होंगे इस कार के फीचर्स?

2027 Honda Jazz Facelift में आपको नए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं. इस कार में नई LED हेडलाइट्स, 7.0 इंच की टचस्क्रीन और सॉफ्ट टच डैशबोर्ड के साथ ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ऐप्पल कार प्ले का ऑप्शन दिया जा सकता है. इसके फेसलिफ्ट मॉडल में रियर व्यू कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स और ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स और ABS के साथ EBD का भी फीचर दिया जा सकता है. इसमें आपको फ्रंट और रियर बंपर में काफी कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं. इसमें हेडलैंप्स और फॉग लैंप्स भी नए दिए जा सकते हैं.

कैसा होगा डिजाइन और परफॉर्मेंस?

बात की जाए अगर कार की डिजाइन और परफॉर्मेंस की तो इस कार में आपको एक नया और पिछले मॉडल से काफी अलग डिजाइन मिल सकते हैं. इसमें आपको 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. इसके अलावा इस कार में 90 PS की पावर मिलती है और यह कार 110 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. इसमें आपको 5-speed manual or a 7-step CVT मिल सकता है.