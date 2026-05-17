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2026 Yezdi Scrambler vs Royal Enfield Hunter 350 फीचर्स से परफॉर्मेंस तक कौन ज्यादा बेहतर? क्या रहेगी ज्यादा किफायती

दोनों बाइकों में आपको बेहद दमदार और किफायती फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाता है. लेकिन, इन्हें लेने से पहले आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: May 17, 2026 6:21:08 PM IST

2026 Yezdi Scrambler vs Royal Enfield Hunter 350 फीचर्स से परफॉर्मेंस तक कौन ज्यादा बेहतर? क्या रहेगी ज्यादा किफायती


2026 Yezdi Scrambler vs Royal Enfield Hunter 350: आज के समय में बाइक लेना केवल अपने रोजमर्रा के कामों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि, बहुत से लोग बाइक को स्टाइल और एक अच्छे राइडिंग एक्सपीरिएंस के लिए लेते है. आजकल लोग एडवेंचर और स्पोर्ट्स बाइक्स को ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप भी किसी स्पोर्ट्स बाइक को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में आप 2026 Yezdi Scrambler vs Royal Enfield Hunter 350 को ले सकते हैं. दोनों बाइकें अपने सेगमेंट की बेस्ट मानी जाती हैं साथ ही साथ दोनों बाइकों में एक दमदार इंजन भी देखने के लिए मिल जाता है.

दोनों बाइकों में आपको बेहद दमदार और किफायती फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाता है. लेकिन, इन्हें लेने से पहले आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. 

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फीचर्स में कौन ज्यादा किफायती?

फीचर्स में दोनों ही बाइकें काफी दमदार मानी जाती हैं. Yezdi Scrambler 2026 में आपको स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जाता है. इस बाइक में आपको कई अन्य बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. वहीं, दूसरी ओर Royal Enfield Meteor 350 में आपको 349cc का J सीरीज इंजन देखने के लिए मिलता है साथ ही साथ यह बाइक 20.2 बीएचपी की पावर निकालने के साथ ही 27 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS, एलईडी हेडलाइट और 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है. 

परफॉर्मेंस में क्या रहेगी बेस्ट?

2026 Yezdi Scrambler में आपको 334cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन पहले वाले इंजन से पावर और परफॉर्मेंस में काफी अच्छा माना जा रहा है. देखा जाए तो यह बाइक अपने सेगमेंट में आने वाली अन्य बाइकों से न केवल बेस्ट मानी जा रही है. बात करें अगर Royal Enfield Hunter 350 की तो इसमें आपको 349cc का J सीरीज का इंजन मिलता है, जो 20.2 bhp पावर देने के साथ-साथ 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

Tags: 2026 Yezdi Scrambler
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