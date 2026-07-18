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नई Maruti Brezza ने लॉन्च से पहले ही मचाया धमाका! टर्बो इंजन और लग्जरी फीचर्स से SUV बाजार में बढ़ी हलचल

Maruti Brezza Facelift: मारुति ब्रेजा का यह अपडेट ऐसे समय में आया है जब इस सेगमेंट की सभी बड़ी कंपनियों ने या तो अपनी गाड़ियों में बड़े बदलाव कर दिए हैं या अगले छह से आठ महीनों में ऐसा करने की योजना बना रही हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 18, 2026 4:18:39 PM IST

नई Maruti Brezza ने लॉन्च से पहले ही मचाया धमाका! टर्बो इंजन और लग्जरी फीचर्स से SUV बाजार में बढ़ी हलचल


Maruti Brezza Facelift: 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट आखिरकार 24 जुलाई को आ रही है और लॉन्च से पहले ही गाड़ी की जानकारी लीक हो गई है. सबसे बड़ा बदलाव एक दूसरे इंजन ऑप्शन का जुड़ना है. कंपनी का 1.0-लीटर बूस्टरजेट पेट्रोल इंजन. यह इंजन 109bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क देता है. हालांकि दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन की उम्मीद थी, लेकिन लीक हुए डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि शुरुआत में सिर्फ MT (मैनुअल ट्रांसमिशन) ही उपलब्ध होगा. दूसरा इंजन मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल यूनिट है जो 98bhp और 139Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन 5-स्पीड MT या 6-स्पीड AT (ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) के साथ मिलेगा.
 

नए फीचर्स

 
ब्रेजा की एक बड़ी खासियत इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर फीचर्स की लंबी लिस्ट होगी. एक्सटीरियर में मुख्य अपडेट्स में LED फ़ॉग लैंप, नए अलॉय व्हील डिजाइन और अंडरबॉडी CNG टैंक शामिल हैं. अंदर की तरफ, इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी. ये फीचर्स विटारा SUV में भी उपलब्ध हैं और उम्मीद है कि ये सिर्फ़ टॉप-स्पेक वेरिएंट्स में ही दिए जाएंगे.
 

जरुरी बात

 
मारुति ब्रेजा का यह अपडेट ऐसे समय में आया है जब इस सेगमेंट की सभी बड़ी कंपनियों ने या तो अपनी गाड़ियों में बड़े बदलाव कर दिए हैं या अगले छह से आठ महीनों में ऐसा करने की योजना बना रही हैं. नए इंजन ऑप्शन से मारुति ‘सब-4 मीटर’ नियमों का पूरी तरह पालन कर पाएगी, जिससे इसकी शुरुआती कीमत कॉम्पिटिटिव बनी रहेगी. ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये फीचर अपडेट कोई क्रांतिकारी या सेगमेंट में हलचल मचाने वाले नहीं हैं बल्कि ये जरूरी जरूरतों को पूरा करते हैं और ब्रेजा को इस सेगमेंट के खरीदारों के बीच फिर से चर्चा में लाने के लिए काफी हैं. इसे टाटा नेक्सन, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टैसर, महिंद्रा XUV3XO, किआ सॉनेट, किआ साइरोस और हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियों से कड़ी टक्कर मिल रही है साथ ही रेनॉल्ट ब्रिजर, निसान के सिस्टर मॉडल और होंडा की सब-कॉम्पैक्ट गाड़ी जैसे आने वाले मॉडल्स से भी मुकाबला होगा, जो अगले साल लॉन्च होने वाले हैं.

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