नई Maruti Brezza ने लॉन्च से पहले ही मचाया धमाका! टर्बो इंजन और लग्जरी फीचर्स से SUV बाजार में बढ़ी हलचल

Maruti Brezza Facelift: 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट आखिरकार 24 जुलाई को आ रही है और लॉन्च से पहले ही गाड़ी की जानकारी लीक हो गई है. सबसे बड़ा बदलाव एक दूसरे इंजन ऑप्शन का जुड़ना है. कंपनी का 1.0-लीटर बूस्टरजेट पेट्रोल इंजन. यह इंजन 109bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क देता है. हालांकि दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन की उम्मीद थी, लेकिन लीक हुए डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि शुरुआत में सिर्फ MT (मैनुअल ट्रांसमिशन) ही उपलब्ध होगा. दूसरा इंजन मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल यूनिट है जो 98bhp और 139Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन 5-स्पीड MT या 6-स्पीड AT (ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) के साथ मिलेगा.

नए फीचर्स

ब्रेजा की एक बड़ी खासियत इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर फीचर्स की लंबी लिस्ट होगी. एक्सटीरियर में मुख्य अपडेट्स में LED फ़ॉग लैंप, नए अलॉय व्हील डिजाइन और अंडरबॉडी CNG टैंक शामिल हैं. अंदर की तरफ, इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी. ये फीचर्स विटारा SUV में भी उपलब्ध हैं और उम्मीद है कि ये सिर्फ़ टॉप-स्पेक वेरिएंट्स में ही दिए जाएंगे.

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