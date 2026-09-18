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22 सितंबर को आ सकती है नई Mahindra Thar Facelift, टीजर में दिखा डिजाइन, कई दमदार फीचर्स के मिलेगी धांसु परफॉर्मेंस

2026 Mahindra Thar Facelift Teaser Out: माना जा रहा है कि यह कार देखने में जितनी आकर्षक है इसका लुक भी उतना ही दमदार होगा. कंपनी ने इसे लॉन्च करने की आधिकारिक तारीख का भी खुलासा कर दिया है. चलिए जानते हैं नई थार के फीचर्स, कीमत और परफॉर्मेंस के बारे में.

By: Kunal Mishra | Last Updated: September 18, 2026 1:00:13 PM IST

22 सितंबर को आ सकती है नई Mahindra Thar Facelift, टीजर में दिखा डिजाइन, कई दमदार फीचर्स के मिलेगी धांसु परफॉर्मेंस


2026 Mahindra Thar Facelift Teaser Out: ऑफरोडिंग सेगमेंट में महिंद्रा थार का नाम हमेशा ऊपर आता है. थार एक जबरदस्त कार है, जिसकी भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक अलग ही पहचान है. अब Mahindra Thar 3-Door को एक नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है. माना जा रहा है कि 22 सितंबर को नई Mahindra Thar 3-Door Facelift को बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है. हाल ही में इसका एक टीजर जारी हुआ है, जिसमें थार की नए लुक की झलक देखी जा सकती है.
माना जा रहा है कि यह कार देखने में जितनी आकर्षक है इसका लुक भी उतना ही दमदार होगा. कंपनी ने इसे लॉन्च करने की आधिकारिक तारीख का भी खुलासा कर दिया है. चलिए जानते हैं नई थार के फीचर्स, कीमत और परफॉर्मेंस के बारे में. 

Thar Roxx जैसा होगा नया लुक

बताया जा रहा है कि Mahindra Thar 3-Door का लुक Thar Roxx जैसा ही होगा. नई थार में Front Fascia में बदलाव किए गए हैं. अब पुराने वर्टिकल-स्लैट ग्रिल की जगह Thar Roxx जैसी डबल-डेकर या 5-स्लैट ग्रिल दी जा सकती है. इस कार में C-Shape LED DRLs वाले प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं. साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील्स का फ्रेश सेट दिया गया है. हालांकि, फ्रंट और रियर बंपर में मामूली बदलाव किए गए हैं. इसके साथ ही नए बॉडी-कलर्ड ग्रिल ऑप्शन और नए पेंट्स भी दिए जाने की उम्मीद की जा रही है. नए टीजर में कीचड़ से सनी फ्रंट ग्रिल का क्लोज-अप दिखाया गया है. 

कितनी होगी कीमत?  

Mahindra Thar 3-Door में आपको 1.5 लीटर का टर्बो डीजल, 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन ही रहने कसी उम्मीद है. परफॉर्मेंस की बात करें तो पुरानी थार जैसी ही परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकती है. बात करें अगर गाड़ी की कीमत की तो इसका प्राइज करीब 10.32 लाख से 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने वाला है. 

कैसे होंगे गाड़ी के फीचर्स? 

इस कार में आपको 2.0-Litre mStallion Turbo Petrol में 152 bhp पावर और 300/320 Nm टॉर्क मिल जाता है. वहीं, दूसरी ओर 2.2-Litre mHawk Diesel में 132 bhp पावर और 300 Nm टॉर्क जनरेट होगा. इसमें आपको 10.25-इंच का बड़ा Touchscreen Infotainment, Rear AC Vents, Thar Roxx स्टाइल Steering Wheel, Wireless Phone Charger, Digital, Semi-Digital Cluster और Rear Wiper & Washer जैसे दमदार फीचर्स दिए जा सकते हैं. 

Tags: 2026 Mahindra Thar Facelift
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