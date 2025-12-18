Home > टेक - ऑटो > 2026 Kia Seltos vs Hyundai Creta vs Tata Sierra: इंजन ऑप्शन, पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन्स और बाकी फीचर्स; जानें कौन है ज्यादा बेहतर?

2026 Kia Seltos vs Hyundai Creta vs Tata Sierra: इंजन ऑप्शन, पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन्स और बाकी फीचर्स; जानें कौन है ज्यादा बेहतर?

By: Shubahm Srivastava | Published: December 18, 2025 3:22:32 AM IST

2026 Kia Seltos vs Hyundai Creta vs Tata Sierra: किआ 11 दिसंबर को नई जेनरेशन सेल्टोस के लिए बुकिंग शुरू करने की तैयारी कर रही है. इस मॉडल को हाल ही में पेश किया गया था और बुकिंग 25,000 रुपये की टोकन राशि पर की जा सकती है. कीमतों की घोषणा 2 जनवरी को की जाएगी, और डिलीवरी जनवरी के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है. अपडेटेड सेल्टोस उसी मुकाबले वाली जगह में प्रतिस्पर्धा करना जारी रखेगी जिसमें अब नई लॉन्च हुई टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा शामिल हैं, जो इस सेगमेंट में सबसे आगे है. यहां एक नज़र डालते हैं कि इंजन ऑप्शन और स्पेसिफिकेशन्स के मामले में ये मॉडल एक-दूसरे से कितने अलग हैं.

2026 किआ सेल्टोस बनाम टाटा सिएरा बनाम हुंडई क्रेटा: इंजन स्पेसिफिकेशन्स की तुलना

जब पावरट्रेन लाइनअप की बात आती है तो तीनों मॉडल अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. टाटा ने सिएरा को इंजन के सबसे ज़्यादा ऑप्शन दिए हैं. इसमें 1.5-लीटर क्रायोटेक टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो 118 hp पावर और 280 Nm टॉर्क पैदा करता है. खरीदार 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन भी चुन सकते हैं जो 106 hp पावर और 145 Nm टॉर्क देता है, या ज़्यादा पावरफुल 1.5-लीटर हाइपरियन टर्बो पेट्रोल इंजन जो 160 hp पावर और 260 Nm टॉर्क देता है.

सिएरा टर्बो पेट्रोल के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक, NA पेट्रोल के साथ 6-speed मैनुअल या 7-speed डुअल-क्लच ऑटोमैटिक, और डीजल के साथ 6-speed मैनुअल या 6-speed ऑटोमैटिक ऑप्शन देती है.

हुंडई और किआ अपनी इंजन फैमिली शेयर करना जारी रखे हुए हैं. क्रेटा और सेल्टोस दोनों में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 160 hp पावर और 253 Nm टॉर्क पैदा करता है. जाना-पहचाना 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर 115 hp पावर और 144 Nm टॉर्क के साथ वापस आया है, जबकि 1.5-लीटर डीजल ऑप्शन 116 hp पावर और 250 Nm टॉर्क पैदा करता है.

2026 किआ सेल्टोस बनाम टाटा सिएरा बनाम हुंडई क्रेटा: गियरबॉक्स ऑप्शन 

गियरबॉक्स ऑप्शन के मामले में, तीनों SUV मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का मिक्स देती हैं. खासकर, क्रेटा और सेल्टोस 6-स्पीड मैनुअल, iMT, CVT (iVT), 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड DCT के साथ आती हैं.

