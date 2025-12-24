2026 Kia Seltos SUV की डिजाइन और फीचर्स कैसी होगी? यहां जानें- सारी डिटेल्स

2026 Kia Seltos SUV Design and Features: किआ इंडिया (Kia India) ने हाल ही में भारतीय बाजार में 2026 किआ सेल्टोस SUV पेश की है और अब आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है. सेकंड-जेन सेल्टोस में बाहर से बिल्कुल नया डिज़ाइन, ढेर सारे नए ज़माने के फीचर्स के साथ नया इंटीरियर लेआउट है और यह नए K3 प्लेटफॉर्म पर भी आधारित है.

नई सेल्टोस की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, बुकिंग अमाउंट 25,000 रुपये तय किया गया है और इच्छुक ग्राहक इसे ऑनलाइन या अपने नज़दीकी डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं.

कितनी हो सकती है कीमत? (How much could it cost?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कीमतों की घोषणा 2 जनवरी, 2026 को की जाएगी और कस्टमर डिलीवरी जनवरी के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है. वेरिएंट लाइनअप पहले जैसा ही है जिसमें टेक लाइन, GT लाइन और X-लाइन ट्रिम्स शामिल हैं. टेक लाइन में HTE, HTE (O), HTK, HTK (O), HTX और HTX (A) जैसे वेरिएंट शामिल हैं. इनसे ऊपर, GT लाइन GTX और GTX (A) वर्जन में पेश की गई है और इसमें स्पोर्टी स्टाइलिंग के साथ-साथ ज़्यादा बेहतर इक्विपमेंट लिस्ट भी है.

X-लाइन पैकेज, जो अपने गहरे, ज़्यादा एग्रेसिव लुक के लिए जाना जाता है, GT लाइन ट्रिम्स के लिए एक्सक्लूसिव है.

कैसी होगी किआ सेल्टोस SUV की डिजाइन? (What will the design of the Kia Seltos SUV be like?)

डिजाइन के मामले में नई सेल्टोस का फ्रंट किआ की बड़ी ग्लोबल SUVs से प्रेरित लगता है. इसकी ग्रिल अब सामने के हिस्से पर हावी है, जिसमें बोल्ड, स्टेप्ड पैटर्न है. जिसे वर्टिकल गनमैटल इंसर्ट्स से हाइलाइट किया गया है, जो नाक की लगभग पूरी चौड़ाई तक फैला हुआ है. स्क्वेयर-ऑफ LED हेडलाइट्स दोनों कोनों पर हैं, जो सीधे थीम को जारी रखती हैं, जबकि DRLs एक वर्टिकल लाइट सिग्नेचर बनाते हैं जिसे बाहरी किनारों पर रखे लाइटनिंग-बोल्ट के आकार के LED एलिमेंट से और भी ज़्यादा उभारा गया है.

नीचे बंपर में कंट्रास्टिंग ब्लैक क्लैडिंग और फॉग लैंप के लिए करीने से इंटीग्रेटेड, आयताकार सराउंड हैं, जो SUV को ज़्यादा मज़बूत लुक देते हैं. साइड में शोल्डर लाइन ज़्यादा उभरी हुई है, व्हील आर्च ज़्यादा मोटे हैं और इसमें नए डिज़ाइन के 18-इंच के पहिये हैं.

किआ ने इस गाड़ी में क्या बदलाव किया है? (What changes has Kia made to this car?)

पारंपरिक पुल-टाइप हैंडल को फ्लश-फिटेड यूनिट्स से बदल दिया गया है. किआ ने C-पिलर के पास विंडो लाइन में अपने सिग्नेचर पिंच को बरकरार रखा है, लेकिन अब यह एक ब्लैक-आउट एलिमेंट में मिलता है जो विज़ुअली रियर क्वार्टर ग्लास को विंडस्क्रीन से जोड़ता है, जिससे SUV को रैपराउंड इफ़ेक्ट मिलता है. पीछे की तरफ, नंबर प्लेट होल्डर को बंपर पर शिफ्ट कर दिया गया है ताकि टेलगेट ज़्यादा साफ़ दिखे, लेकिन असली हाईलाइट नई उल्टे L-शेप वाली LED लाइट सिग्नेचर है.

केबिन में किया गया बदलाव (Changes made to the cabin)

अंदर की तरफ केबिन में बड़ा बदलाव किया गया है, लेकिन इसमें कुछ जाने-पहचाने Kia डिज़ाइन के संकेत भी मिलते हैं. सेंटरपीस एक पैनोरमिक डिजिटल लेआउट है जो 12.3-इंच टचस्क्रीन, एक मैचिंग 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल और एक डेडिकेटेड 5.0-इंच क्लाइमेट-कंट्रोल डिस्प्ले से बना है. सेंटर कंसोल में फिजिकल बटन और रोटरी कंट्रोल का प्रैक्टिकल लेआउट बरकरार रखा गया है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल नया है, जिसमें इंटीग्रेटेड ड्राइव और ट्रैक्शन मोड बटन के साथ थ्री-स्पोक डिज़ाइन है.