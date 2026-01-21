Home > टेक - ऑटो > 2026 कावासाकी निंजा 300 नए रंगों के साथ हुई लॉन्च; कीमत से लेकर स्पेसिफिकेशन्स यहां जानें बाकी डिटेल्स

2026 कावासाकी निंजा 300 नए रंगों के साथ हुई लॉन्च; कीमत से लेकर स्पेसिफिकेशन्स यहां जानें बाकी डिटेल्स

2026 Kawasaki Ninja 300 Specs: भारतीय बाज़ार में, निंजा 300 KTM RC 390, TVS Apache RR 310 और BMW G 310 RR जैसे पॉपुलर राइवल्स को टक्कर देती रहती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 21, 2026 10:21:53 PM IST

2026 Kawasaki Ninja 300 Launched
2026 Kawasaki Ninja 300 Launched


2026 Kawasaki Ninja 300 Launched: कावासाकी ने भारत में 2026 निंजा 300 लॉन्च की है, जिसकी कीमत 3.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. लेटेस्ट मॉडल में इसका जाना-पहचाना डिज़ाइन, फीचर्स और मैकेनिकल सेटअप वैसा ही है, बस नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं. साइकिल के पार्ट्स और ओवरऑल स्टाइलिंग पिछले मॉडल जैसी ही है, जिससे एंट्री-लेवल निंजा के फैंस को कोई बदलाव महसूस नहीं होगा.
भारतीय बाज़ार में, निंजा 300 KTM RC 390, TVS Apache RR 310 और BMW G 310 RR जैसे पॉपुलर राइवल्स को टक्कर देती रहती है, और अपनी शानदार परफॉर्मेंस और अपडेटेड लुक के साथ इस सेगमेंट को मज़ेदार बनाए रखती है.

कावासाकी निंजा 300 फीचर्स पर एक नजर

2026 के लिए, कावासाकी निंजा 300 अपने जाने-पहचाने पैकेज को कम से कम बदलावों के साथ आगे बढ़ा रही है. पिछले साल पेश किया गया प्रोजेक्टर हेडलैंप सेटअप और बड़ी विंडशील्ड डिज़ाइन का हिस्सा बने हुए हैं. फीचर्स के मामले में, बाइक चीज़ों को सिंपल रखती है, डुअल-चैनल ABS देती है लेकिन उन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ देती है जो अब राइवल्स में शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह भारत की उन कुछ मोटरसाइकिलों में से एक है जिसमें अभी भी एनालॉग टैकोमीटर लगा हुआ है.
 
इस साल का अपडेट लुक पर फोकस करता है, जिसमें दो कलर ऑप्शन हैं- लाइम ग्रीन और कैंडी लाइम ग्रीन/एबोनी. दोनों कावासाकी की सिग्नेचर ग्रीन थीम पर खरे उतरते हैं, लेकिन पिछले मॉडल से अलग दिखने के लिए इनमें नए ग्राफिक्स दिए गए हैं.

टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, रियर मोनोशॉक

2026 कावासाकी निंजा 300 उसी हार्डवेयर सेटअप के साथ आती है, जिसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, रियर मोनोशॉक और दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक हैं जो डुअल-चैनल ABS से सपोर्टेड हैं. कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है, यह अपडेट पूरी तरह से कॉस्मेटिक है, जिसका मकसद कावासाकी के इंडियन पोर्टफोलियो में निंजा 300 को फ्रेश और कॉम्पिटिटिव बनाए रखना है.
 
मैकेनिकली, निंजा 300 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसमें वही 296cc पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन है. छह-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा यह इंजन 38.4 bhp की पावर और 26.1 Nm का पीक टॉर्क देता रहता है.

टाटा मोटर्स ने मचाया तहलका! Azura सीरीज और 55 टन तक के नए ट्रकों की एंट्री, जानिए इनमे क्या है खास

Tags: 2026 Kawasaki Ninja 300 PriceKawasaki Ninja 300 LaunchedKawasaki Ninja 300 New ColoursKawasaki Ninja 300 Specs
