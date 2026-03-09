Home > टेक - ऑटो > 2026 Hyundai Verna facelift: कीमत से लेकर फीचर्स और वेरिएंट्स तक यहां जानें पूरी डिटेल

Hyundai Verna price in India 2026: नई Verna फेसलिफ्ट का डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी बनाया गया है. इसमें नई ब्लैक-क्रोम फ्रंट ग्रिल, कनेक्टेड LED DRL लाइट बार और ड्यूल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: March 9, 2026 4:04:40 PM IST

2026 हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट
2026 हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट


2026 Hyundai Verna facelift: दक्षिण कोरियाई ऑटो कंपनी Hyundai Motor Company ने भारत में अपनी लोकप्रिय मिड-साइज सेडान हुंडई वर्ना का नया 2026 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है. इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10.98 लाख रखी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग ₹18.25 लाख तक जाती है. अलग-अलग शहरों में टैक्स और इंश्योरेंस के आधार पर इसका ऑन-रोड प्राइस करीब ₹12.5 लाख से ₹21 लाख तक हो सकता है. नई Verna भारतीय बाजार में होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया और वोक्सवैगन वर्टस जैसी कारों को कड़ी टक्कर देती है.

डिजाइन और एक्सटीरियर

नई Verna फेसलिफ्ट का डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी बनाया गया है. इसमें नई ब्लैक-क्रोम फ्रंट ग्रिल, कनेक्टेड LED DRL लाइट बार और ड्यूल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, जिससे कार का फ्रंट लुक काफी आकर्षक बन गया है. साइड प्रोफाइल में नए 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे प्रीमियम अपील देते हैं. वहीं रियर साइड में कनेक्टेड LED टेललाइट बार और नया स्पोर्टी बंपर कार को ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देता है.

इंटीरियर और फीचर्स

नई Verna के केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी-लोडेड बनाया गया है. इसमें ड्यूल 10.25-इंच स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. इसके अलावा वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 8-स्पीकर Bose प्रीमियम साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं. कार में 528 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है, जिससे लंबी यात्रा में सामान रखने में आसानी होती है.

इंजन और माइलेज

नई Hyundai Verna फेसलिफ्ट में दो पेट्रोल इंजन विकल्प दिए गए हैं. पहला 1.5-लीटर MPi नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो करीब 115 PS की पावर देता है और इसे 6-स्पीड मैनुअल या IVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है. दूसरा 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन है जो लगभग 160 PS की पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. माइलेज की बात करें तो NA पेट्रोल इंजन लगभग 18-20 kmpl तक और टर्बो इंजन करीब 19 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है.

सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के मामले में भी नई Verna काफी मजबूत है. इसमें 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा कार में Level-2 ADAS तकनीक भी दी गई है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम शामिल हैं.

कलर ऑप्शन

2026 Hyundai Verna को कई आकर्षक रंग विकल्पों में पेश किया गया है. इसमें Classy Blue, Titan Grey Matte, Atlas White, Starry Night, Abyss Black और Titan Grey जैसे कलर शामिल हैं. इसके अलावा कुछ वेरिएंट में ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो कार के लुक को और ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं.

