2026 होंडा पासपोर्ट बनाम 2026 होंडा पायलट: कौन सी SUV आपके परिवार और रोमांच के लिए बेहतर?

2026 Honda Passport vs 2026 Honda Pilot: होंडा ने 2026 में दो मेन SUV पेश की हैं – पायलट और पासपोर्ट. दोनों ही मजबूत इंजन और अच्छी तकनीकी सुविधाओं के साथ आती हैं, लेकिन उपयोग और डिजाइन के हिसाब से ये अलग हैं. पायलट बड़े परिवारों के लिए बेहतर है, जबकि पासपोर्ट रोमांच और ऑफ-रोड के शौकीनों के लिए बनाई गई है.

2026 होंडा पायलट: बड़े परिवारों के लिए

पायलट में तीन रो की सीटिंग होती है और इसमें 7–8 लोग आराम से बैठ सकते हैं. इसका इंटीरियर परिवार के अनुकूल है और इसमें सामान रखने की जगह भी पर्याप्त है. लंबी सड़क यात्राओं, स्कूल कारपूल या बड़े परिवारों के लिए पायलट एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें यात्रियों के लिए आराम और सामान के लिए ज्यादा लचीलापन दिया गया है.

2026 होंडा पासपोर्ट: रोमांच और ऑफ-रोड के लिए

पासपोर्ट में दो रो की सीटिंग है और इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं. इसका डिजाइन मजबूत है और ये स्टैंडर्ड ऑल-व्हील ड्राइव के साथ आती है. ये वाहन कैम्पिंग, कठिन रास्तों या ऐसी जगहों के लिए सही है जहां जगह कम हो. पासपोर्ट की पिछली सीट में थोड़ी ज्यादा जगह होने के कारण लंबी यात्राओं में भी आराम मिलता है.

प्रदर्शन और तकनीकी अंतर

दोनों वाहन 3.5 लीटर V6 इंजन से लैस हैं, जो 285 हॉर्सपावर देता है और 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. दोनों की टोइंग क्षमता 5,000 पाउंड तक है. तकनीकी रूप से पासपोर्ट में 10.2 इंच का डिजिटल क्लस्टर और 12.3 इंच की टचस्क्रीन है, जबकि पायलट में 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन और 9 इंच की टचस्क्रीन दी गई है. शेप में पायलट पासपोर्ट से लगभग 8 इंच लंबी है, इसलिए इसमें ज्यादा जगह और आराम मिलता है.

किसे चुनें?

यदि आप बड़े परिवार के साथ यात्रा करते हैं और ज्यादा सीटों और सामान की जरूरत है, तो पायलट चुनना बेहतर है. यदि आप आमतौर पर 5 से अधिक लोग नहीं ले जाते, स्पोर्टी डिजाइन पसंद करते हैं और ऑफ-रोड ड्राइविंग का आनंद लेना चाहते हैं, तो पासपोर्ट आपके लिए सही ऑप्शन है.