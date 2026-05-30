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2026 Hero Super Splendor XTEC 2.0 या पुराना मॉडल? किसमें मिलते हैं स्मार्ट फीचर्स, लुक्स और माइलेज में क्या है बदलाव

अब इस बाइक का अपडेटेड वर्जन आ चुका है, जिसे 2026 Hero Super Splendor XTEC 2.0 के नाम से जाना है. हालांकि, इस मॉडल और इसके पुराने मॉडल में काफी अंचर देखा जाता है. चलिए जानते हैं इन दोनों वैरिएट्स में क्या बदलाव किए गए हैं.

By: Kunal Mishra | Published: May 30, 2026 3:49:40 PM IST

2026 Hero Super Splendor XTEC 2.0 या पुराना मॉडल? किसमें मिलते हैं स्मार्ट फीचर्स, लुक्स और माइलेज में क्या है बदलाव


2026 Hero Super Splendor XTEC 2.0: भारत में कम्यूटर मोटरसाइकिलों की मांग हमेशा से ही रही है. हालांकि, देखा जाए तो अब इन बाइकों की डिमांड अब और तेजी से बढ़ रही है. हीरो स्पेलेंडर 2026 XTEC 2.0 अपने सेगमेंट की दमदार और बेस्ट बाइक मानी जाती है. यह बाइक काफी अच्छी और हाई माइलेज वाली है. Hero Super Splendor दशकों से लोगों के दिलों की धड़कन बनी है. गांव से लेकर शहरों की बिजी सड़कों तक यह बाइक आपको बेहतर परफॉर्मेंस और माइलेज देने का काम करती है. यही नहीं यह बाइक भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पहचान बनी हुई है.

अब इस बाइक का अपडेटेड वर्जन आ चुका है, जिसे 2026 Hero Super Splendor XTEC 2.0 के नाम से जाना है. हालांकि, इस मॉडल और इसके पुराने मॉडल में काफी अंचर देखा जाता है. चलिए जानते हैं इन दोनों वैरिएट्स में क्या बदलाव किए गए हैं. 

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दोनों मॉडल्स में कौन से बदलाव?

देखा जाए तो 2026 Hero Super Splendor XTEC 2.0 में और इसके पुराने वैरिएंट में आपको काफी बदलाव देखने को मिलते हैं. Hero Super Splendor XTEC 2.0 में आपको USB Type-C चार्जिंग के साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, जिसमें आपको कॉल के अलावा SMS अलर्ट और सेफ्टीके तौर पर हैजार्ड लाइट भी दी जाती है. वहीं, देखा जाए अगर दूसरी ओर इसके पुराने वैरिएंट को तो पुरानी सुपर स्पलेंडर में आपको i3S टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ट्रिप डेटेल्स और फ्रंट डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिल जाता है. 

माइलेज और लुक्स में क्या है बदलाव?

दोनों ही बाइकों के लुक्स में आपको अच्छा-खासा अंतर देखने के लिए मिल जाएगा. कुछ लोगों को हीरो स्प्लेंडर का पुराना वैरिएंट तो कुछ लोगों को इसका नया मॉडल का लुक पसंद आता है. हालांकि, यह तो अपनी-अपनी पसंद पर निर्भर करता है. वहीं, बात की जाए अगर माइलेज की तो दोनों ही बाइकें एक ही हैं और इनमें माइलेज को लेकर कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता है. दोनों की ही माइलेज 60 किलोमीटर प्रति लीटर के आस-पास है और दोनों ही बाइकों में आपको 124.7 cc, का इंजन दिया गया है, जोकि अच्छी पावर जनरेट करता है.

Tags: hero super splendor
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