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1980s Photo Prompt ChatGPT: AI का कमाल! अपनी आज की फोटो को बनाएं 80s की पुरानी तस्वीर

1980s Photo Prompt ChatGPT: इंस्टाग्राम की लेटेस्ट AI फोटो वेव स्टूडियो घिबली पोर्ट्रेट और मिंट-कंडीशन मूर्तियों से आगे बढ़कर कुछ ज़्यादा पुरानी यादों वाली चीज़ बन गई है. खुद को 1980 के दशक के बॉलीवुड हीरो या हीरोइन के तौर पर फिर से सोचना.

By: Heena Khan | Published: September 9, 2026 12:29:33 PM IST

1980s Photo Prompt ChatGPT
1980s Photo Prompt ChatGPT


1980s Photo Prompt ChatGPT: इंस्टाग्राम की लेटेस्ट AI फोटो वेव स्टूडियो घिबली पोर्ट्रेट और मिंट-कंडीशन मूर्तियों से आगे बढ़कर कुछ ज़्यादा पुरानी यादों वाली चीज़ बन गई है. खुद को 1980 के दशक के बॉलीवुड हीरो या हीरोइन के तौर पर फिर से सोचना. सोचिए घुंघराले बाल, स्टेटमेंट इयररिंग्स, वार्म स्टूडियो लाइट, मूंछें, हाई-वेस्टेड ट्राउज़र, और वो अनोखा सॉफ्ट-ग्रेन फिल्म लुक जो उस दशक के सिनेमा पोस्टर और मैगज़ीन कवर को दिखाता था. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आज़माने के लिए आपको किसी एडिटिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है. बस एक साफ़ फोटो, ChatGPT, और सही प्रॉम्प्ट चाहिए. आप जो टाइप करते हैं, उसके आधार पर नतीजा एक ग्लैमरस स्टूडियो पोर्ट्रेट से लेकर एक ग्रेनी फिल्म स्टिल या एक पूरा विंटेज मैगज़ीन कवर तक हो सकता है. यहां वो प्रॉम्प्ट दिया गया है जो आपको वहां पहुंचने में मदद करेंगे.

ChatGPT ’80s का फोटो ट्रेंड क्या है?

ट्रेंड यह है कि ChatGPT पर एक फोटो अपलोड की जाती है और उससे उसी तस्वीर को असली ’80s के स्टाइल में दिखाने के लिए कहा जाता है. यूज़र्स कपड़ों और हेयरस्टाइल से लेकर लाइटिंग, बैकग्राउंड और फोटोग्राफी स्टाइल तक सब कुछ चुन सकते हैं. कई पॉपुलर वर्शन 1980s की पॉपुलर फिल्मों, बॉलीवुड और फैमिली एल्बम पर आधारित हैं. तैयार तस्वीरों में अक्सर घने बाल, रंगीन साड़ियां, स्टेटमेंट ज्वेलरी, क्लासिक स्टूडियो बैकड्रॉप और हल्के फिल्म ग्रेन होते हैं.

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रेट्रो AI ट्रेंड वायरल क्यों हो रहा है?

यह ट्रेंड सोशल मीडिया की दो बड़ी पसंदीदा चीज़ों का मेल है: पुरानी यादें और AI से बनी तस्वीरें. AI कैरिकेचर और घिबली से प्रेरित तस्वीरों जैसे पिछले ट्रेंड में ऐसे विज़ुअल बदलाव दिखाए गए थे जिन्हें बनाना और शेयर करना आसान है.

1980s की थीम भारतीय पॉप कल्चर, फैशन और फोटोग्राफी के जाने-पहचाने एलिमेंट्स को वापस लाती है. यूज़र बॉलीवुड पोर्ट्रेट, पुरानी फ़ैमिली फ़ोटो, शादी के एल्बम या रेट्रो स्ट्रीट सीन में से चुनकर आउटपुट को कस्टमाइज़ भी कर सकता है.

इन स्टेप्स को करें फॉलो 

  • ChatGPT खोलें और नई बातचीत शुरू करें.
  • एक अच्छी फ़ोटो अपलोड करने के लिए + बटन पर टैप करें.
  • 1980 के दशक के स्टाइल के बारे में बताएं, जिसमें आप जो कपड़े, हेयरस्टाइल, सेटिंग और लाइटिंग चाहते हैं, वह शामिल करें.
  • ChatGPT से व्यक्ति का पहचाना हुआ चेहरा और नैचुरल स्किन कलर बनाए रखने के लिए कहें.
  • अगर पहला ड्राफ़्ट सही न दिखे तो प्रॉम्प्ट को एडजस्ट करें.

कौन हैं लॉरेंस? जिनकी सालाना सैलरी है ट्रंप से 7 गुना, दुनिया के कई देशों के प्रमुखों को छोड़ा पीछे

ChatGPT ’80s फ़ोटो के लिए प्रॉम्प्ट क्या है?

  • आप अपनी अपलोड की गई फ़ोटो के साथ नीचे दिया गया प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हैं:

Hindi: “इस इमेज को 80 के दशक की किसी इंडियन फ़िल्म के रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के तौर पर फिर से सोचें. पहचाने जा सकने वाले चेहरे के फ़ीचर, नेचुरल स्किन टोन, उस समय के हिसाब से घने बाल, रंगीन इंडियन कपड़े, स्टेटमेंट ज्वेलरी, वार्म स्टूडियो लाइटिंग, हल्का एनालॉग फ़िल्म ग्रेन और थोड़े फीके रंगों का इस्तेमाल करें, साथ ही इमेज का फ़ोटोरियलिज़्म और नेचुरल और एलिगेंट लुक बनाए रखें – इसे 80 के दशक में इंडिया में ली गई असली फ़ोटो जैसा दिखाएं, न कि विंटेज फ़िल्टर वाली मॉडर्न फ़ोटो.”

English: “Reimagine this image as a realistic portrait from an Indian film of the 80s. Use the recognisable facial features, natural skin tone, period-appropriate voluminous hair, coloured Indian clothes, statement jewellery, warm studio lighting, subtle analogue film grain and slightly faded colours while maintaining the image’s photorealism and natural and elegant appearance – make it look like a real photo taken in India in the 80s, not a modern photo with a vintage filter.”

Tags: 90s photoAI Photochatgpthome-hero-pos-5
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