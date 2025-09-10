Home > टेक - ऑटो > पहले 15 हजार लोगों को निकाला, अब Microsoft ने कर्मचारियों को दिया साफ-साफ संदेश- ऑफिस आओ…

अब बड़ी टेक कंपनियां धीरे-धीरे कर्मचारियों को वापस ऑफिस बुलाने लगी हैं. इसी कड़ी में Microsoft ने नया आदेश जारी किया है.

Published By: Renu chouhan
Published: September 10, 2025 18:26:46 IST

कोविड-19 महामारी के समय 2020 में ज्यादातर कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी थी. लेकिन अब बड़ी टेक कंपनियां धीरे-धीरे कर्मचारियों को वापस ऑफिस बुलाने लगी हैं. इसी कड़ी में Microsoft ने नया आदेश जारी किया है. कंपनी अब चाहती है कि कर्मचारी हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऑफिस से काम करें.

Microsoft का नया स्ट्रक्चर
कंपनी की चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमैन ने बताया कि यह फैसला कर्मचारियों की संख्या घटाने के लिए नहीं लिया गया है, बल्कि ऑफिस से काम करने से “बेहतर रिजल्ट” मिलते हैं. हालांकि हाल ही में Microsoft ने लगभग 15,000 कर्मचारियों की छंटनी की है.

3-स्टेप रोलआउट प्लान
Microsoft ने इस बदलाव को तुरंत लागू नहीं किया है, बल्कि कर्मचारियों को एडजस्ट करने के लिए 3-स्टेप प्लान बनाया है. सबसे पहले यह नियम अमेरिका के रेडमंड (वॉशिंगटन) हेडक्वार्टर और उसके आसपास के ऑफिसों में लागू होगा.
• जो कर्मचारी ऑफिस से 50 मील (लगभग 80 किमी) के दायरे में रहते हैं, उन्हें फरवरी 2026 से हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आना अनिवार्य होगा.
• ऐसे कर्मचारी 10 दिन की विंडो में एक्सेम्पशन (छूट) की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.
• रेडमंड और आसपास के क्षेत्र में Microsoft के करीब 52,900 कर्मचारी काम करते हैं.

बाकी अमेरिका के कर्मचारियों के लिए कंपनी जल्द टाइमलाइन घोषित करेगी.

भारत में कब लागू होगा यह नियम?
भारत समेत दूसरे देशों में यह वर्क फ्रॉम ऑफिस पॉलिसी फिलहाल लागू नहीं होगी. Microsoft ने कहा है कि इस पर 2026 से योजना बनाई जाएगी. कंपनी के भारत में 20,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जो दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, मुंबई और अन्य शहरों में काम करते हैं.

अन्य कंपनियां भी वापस ऑफिस बुला रहीं
Microsoft अकेली कंपनी नहीं है जिसने वर्क फ्रॉम ऑफिस का आदेश दिया है. इससे पहले Amazon ने सितंबर 2024 में हफ्ते के 5 दिन ऑफिस आने का नियम लागू कर दिया था. इससे साफ है कि टेक कंपनियां अब धीरे-धीरे कर्मचारियों को घर से नहीं, बल्कि ऑफिस से काम करने की ओर ले जा रही हैं.

