दुनिया के सबसे ज्यादा देखे गए 10 YouTube वीडियो, लिस्ट कर देगी हैरान, तीसरा है बच्चों का फेवरेट

Top 10 Most Viewed Video : YouTube पर सबसे ज्यादा देखे गए वीडियो में 'Baby Shark Dance' टॉप पर है. टॉप 10 में बच्चों के गाने और कुछ पॉप म्यूजिक वीडियोज शामिल हैं, जिनके व्यूज अरबों में हैं. आइए देखते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: October 22, 2025 2:06:09 PM IST

Top 10 Most Viewed Video : हर दिन YouTube पर करोड़ों वीडियो देखे जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो कौन सा है? शायद आप सोच रहे हों कि कोई सुपरहिट बॉलीवुड गाना, कोई बड़ा हॉलीवुड ट्रेलर या फिर कोई मशहूर फुटबॉल क्लिप होगी. लेकिन असलियत इससे बिलकुल अलग है.

दरअसल, YouTube की टॉप वीडियो लिस्ट में बच्चों के गानों और नर्सरी राइम्स का दबदबा है. ये वीडियोज न सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया हैं, बल्कि बच्चों की सीखने की आदत को भी प्रभावित करते हैं. तो आइए, जानते हैं YouTube के इतिहास में अब तक के 10 सबसे ज्यादा देखे गए वीडियोज के बारे में, जो बिलियन व्यूज के आंकड़े पार कर चुके हैं.

बेबी शार्क डांस (Baby Shark Dance) – 16.21 अरब व्यूज

इस लिस्ट में टॉप पर है Pinkfong का ‘बेबी शार्क डांस’, जिसे 2016 में अपलोड किया गया था. इसकी म्यूजिक ट्यून इतनी कैची है कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसे गुनगुनाने लगते हैं. आसान डांस स्टेप्स और कलरफुल एनिमेशन ने इस वीडियो को पूरी दुनिया में बच्चों का फेवरेट बना दिया. इसने Despacito को पछाड़कर नंबर 1 की जगह बनाई थी और आज भी इसके व्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं.

Despacito – 8.80 अरब व्यूज

Luis Fonsi और Daddy Yankee का ये स्पेनिश गाना 2017 में रिलीज होते ही ग्लोबल सेंसेशन बन गया था. इसकी बीट्स, लोकेशंस और स्टाइलिश वीडियो ने इसे हर उम्र के दर्शकों के दिल में जगह दिलाई. ये YouTube पर सबसे पहले 5, 6 और 7 अरब व्यूज पार करने वाला वीडियो भी रहा है.

Wheels on the Bus – 7.92 अरब व्यूज

Cocomelon का ये नर्सरी राइम वीडियो बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है. इसके सरल बोल, रंगीन ग्राफिक्स और सॉफ्ट म्यूजिक इसे बच्चों के लिए एक परफेक्ट वीडियो बनाते हैं. छोटे बच्चों को व्यस्त और खुश रखने के लिए ये वीडियो हर पैरेंट की प्लेलिस्ट में जरूर होता है.

Bath Song – 7.22 अरब व्यूज

फिर से Cocomelon की ही एक और हिट एंट्री – ‘बाथ सॉन्ग’. ये गाना बच्चों को नहाने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन एक मजेदार और म्यूजिकल अंदाज में. यही वजह है कि पेरेंट्स इस वीडियो को बार-बार चलाते हैं और इसके व्यूज लगातार बढ़ते जाते हैं.

Johny Johny Yes Papa – 7.10 अरब व्यूज

LooLoo Kids का ये वीडियो एक क्लासिक राइम पर आधारित है जिसे हर बच्चा सुनता और दोहराता है. इसकी सिंपल लिरिक्स और प्यारे कैरेक्टर्स इसे बच्चों के बीच हिट बनाते हैं. ये वीडियो भी बच्चों की दुनिया में बेहद खास जगह रखता है.

See You Again – 6.78 अरब व्यूज

Wiz Khalifa और Charlie Puth का ये इमोशनल ट्रैक ‘फास्ट एंड फ्यूरियस 7’ का हिस्सा था. इसे दिवंगत एक्टर Paul Walker को ट्रिब्यूट के तौर पर रिलीज किया गया था. इसके बोल और म्यूजिक ने दुनियाभर के दर्शकों को भावुक कर दिया और यह गाना YouTube पर एक समय सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो भी बना.

Phonics Song with Two Words – 6.68 अरब व्यूज

ChuChu TV, जो कि एक भारतीय यूट्यूब चैनल है, का ये एजुकेशनल वीडियो बच्चों को इंग्लिश के अक्षर और शब्द सिखाता है. ये दिखाता है कि सीखने-सिखाने वाला कंटेंट भी इंटरनेट पर कितना सफल हो सकता है, खासकर जब वो बच्चों के लिए हो.

Shape of You – 6.55 अरब व्यूज

Ed Sheeran का ये गाना 2017 में आते ही म्यूजिक चार्ट्स पर छा गया था. इसकी बीट्स, बोल और वीडियो – तीनों ने मिलकर इसे एक इंटरनेशनल हिट बना दिया. अब भी ये वीडियो लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल रहता है.

Gangnam Style – 5.69 अरब व्यूज

कोरियन सिंगर Psy का ये वीडियो 2012 में रिलीज हुआ था और ये पहला वीडियो था जिसने यूट्यूब पर बिलियन व्यूज का आंकड़ा पार किया. इसका आइकॉनिक डांस स्टेप और अजीबो-गरीब अंदाज इसे इंटरनेट की दुनिया का पहला मेगा-वायरल वीडियो बना दिया.

Uptown Funk – 5.65 अरब व्यूज

Mark Ronson और Bruno Mars का ये फंकी नंबर आज भी पार्टीज और फंक नाइट्स का फेवरेट बना हुआ है. इसका रेट्रो स्टाइल और एनर्जेटिक म्यूजिक इसे एक टाइमलेस हिट बनाता है.

ये लिस्ट साफ तौर पर दिखाती है कि YouTube पर बच्चों के गानों और एजुकेशनल वीडियोज की कितनी जबरदस्त पकड़ है. जहां एक ओर म्यूजिक वीडियोज लोगों की भावनाओं से जुड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर नर्सरी राइम्स बच्चों की दुनिया को रंगीन और मस्तीभरी बना देते हैं.

