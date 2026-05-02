Toyota Hyryder vs kia seltos: अपने सेगमेंट की बेस्ट कौन, किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स, जानें दोनों में अंतर

Toyota Hyryder vs kia seltos comparision: मिड साइज एसयूवी कारों का दबदबा भारत में लंबे समय से बना हुआ है. इन कारों में आपको न केवल शानदार ड्राइविंग एक्सपीरिएंस मिलता है बल्कि, एक अच्छे साइज की कार भी मिलती है. आजकल भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक एडवांस लेवल की कारें आ चुकी हैं, जिसमें फीचर्स की भरमार देखने के लिए मिल जाएंगी. अगर आप किसी मिड या कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Toyota Hyryder vs kia seltos में से किसी एक को घर ला सकते हैं.

दोनों ही कारें न केवल लुक्स में बल्कि, माइलेज और परफॉर्मेंस में भी काफी दमदार मानी जाती हैं. दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की बेस्ट कार मानी जाती हैं. चलिए जानते हैं Toyota Hyryder vs kia seltos में क्या अंतर हैं.

किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स?

फीचर्स के मामले में वैसे तो दोनों ही कारें जबरदस्त मानी जाती हैं. Toyota Hyryder में आपको कई बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. इस कार में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, पैनेरॉमिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है. इसके अलावा कार में 6 एयरबैग्स और 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिल जाती है. वहीं, दूसरी ओर kia seltos में आपको 12.3 इंच की डिस्प्ले मिलने के अलावा ड्युअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन दिया जाएगा. इस कार में भी आपको Level 2 ADAS मिल जाता है.

परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे?

बात करें अगर दोनों कारों की परफॉर्मेंस की तो Toyota Hyryder में आपको 92 hp इंजन + 80 hp motor मिलती है. वहीं, इस कार 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Kia Seltos में आपको 1.5 लीटर कप्पा टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 160 PS की पावर देने के साथ ही साथ 253 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. कार की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन मानी जाती है.